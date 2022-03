Dysons koptelefoon is ook een luchtfilter

Heb je altijd al naar je favoriete album willen luisteren en er tegelijk uit willen zien als Batman-schurk Bane? Dan heb je geluk. Dyson onthulde woensdag zijn koptelefoon met ingebouwde luchtreiniger.



Het lijkt misschien een 1 aprilgrap, maar volgens Dyson is het een bloedserieuze uitvinding; de Dyson Zone. De futuristische koptelefoon is al zes jaar in de maak. Er zijn volgens het Britse bedrijf meer dan vijfhonderd prototypes aan het uiteindelijke design vooraf gegaan. Dat zou ook wel een erg dure 1 aprilgrap zijn.

Onduidelijk

Het bedrijf, dat onder andere bekendstaat om zijn stofzuigers en handdrogers, belooft het excentrieke product ergens deze herfst op de markt te brengen. Maar er is nog veel onduidelijk over de Zone. Zo weten we nog niet hoelang de batterij van de gadget meegaat, hoe zwaar hij is, en vooral: wat voor prijskaartje eraan hangt.



Wel durft Dyson alvast te verklappen dat het masker tot wel 99 procent van de vervuilde deeltjes uit de lucht kan filteren. Bepaalde gassen en fijnstof, maar ook allergenen zouden door het masker onschadelijk gemaakt worden. Het ‘vizier’, zoals Dyson het masker noemt, trekt de lucht met een paar mini-compressoren door de buitenkant van de twee oorkussens naar binnen. De vieze lucht wordt gefilterd en schoon naar het mondstuk van het vizier gestuwd, waardoor de drager het in kan ademen.

Ruisonderdrukking

De gadget kan dus zorgen dat je minder last hebt van luchtvervuiling, maar door de koptelefoon wordt ook geluidsvervuiling verleden tijd. De Zone maakt gebruik van zowel actieve als passieve ruisonderdrukking en kent drie modi: isolatiemodus, conversatiemodus en transparantiemodus.



Het masker is magnetisch, waardoor je het makkelijk aan de koptelefoon vast kunt ‘klikken’ en weer makkelijk van je gezicht kunt halen. Als je dat doet, schakelt de koptelefoon automatisch naar conversatiemodus.

Ondanks dat de Zone lucht schoon filtert, is het masker helaas niet gemaakt om mensen te beschermen tegen het coronavirus. Dus mocht er opnieuw een mondkapjesplicht ingevoerd worden, zal je waarschijnlijk toch weer naar je low-tech-mondkapje moeten grijpen. Jammer.



