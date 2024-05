Deze dieren zijn vernoemd naar David Attenborough

Sir David Attenborough is vereeuwigd in talloze soortnamen. Onder meer in die van een buidelleeuw, zeereptiel en spin.

De beroemde Britse bioloog en documentairemaker Sir David Attenborough wordt vandaag 98 jaar. Om dat te vieren somt KIJK zes diersoorten op die naar deze bijzondere man, die zich nog altijd keihard inzet voor natuurbehoud, zijn vernoemd.

Af en toe worden organismen naar mensen vernoemd. Voor velen is dat een once in a life time-moment. Maar voor Attenborough begint het steeds normaler te worden, inmiddels dragen er al tientallen dieren- en plantensoorten zijn naam. Hieronder een paar voorbeelden uit het dierenrijk.

Zaglossus attenboroughi

Zaglossus attenboroughi. Beeld: University of Oxford/Expedition Cyclops.

De Nederlandse botanist Pieter van Royen bemachtigde in 1961 op Nieuw-Guinea de resten van een vachtegel en liet die onderbrengen in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie (nu Naturalis). In 1998 werd pas duidelijk dat dit exemplaar een nog onbekende soort was en werd toen vernoemd naar Sir David Attenborough.

De resten die Van Royen vond, waren lange tijd de enige officiële waarneming van de Attenborough vachtegel. Biologen vreesden dan ook dat het eierleggende zoogdier was uitgestorven. Totdat er vorig jaar – 62 jaar later – na een lange zoektocht toch een individu werd gespot, en gefotografeerd.

Spintharus davidattenboroughi

Spintharus davidattenboroughi. Beeld: Agnarsson et al., 2017.

In 2017 ontdekte een team biologen vijftien nieuwe spinnensoorten in het Caribisch gebied. Ze behoorden allemaal tot het geslacht Spintharus. Bij de naamgeving wilden de onderzoekers personen eren die opstonden voor mensenrechten en waarschuwden voor klimaatverandering. Het kon dus bijna niet anders dan dat één van de nog geen centimeter grote spinnensoorten de naam Spintharus davidattenboroughi kreeg.

Een aantal van de andere spinnennamen zijn: S. barackobamai, S. michelleobamaae, S. berniesandersi, S. davidbowiei en S. leonardodicaprioi.

Attenborosaurus conybeari

Attenborosaurus conybeari-skeletten in het Natural History Museum in Londen. Beeld: Emőke Dénes/Wikimedia Commons.

Er zijn tientallen organismes vernoemd naar Sir David Attenborough, toch is de benaming van de Attenborosaurus, een uitgestorven zeereptiel, extra betekenisvol. Het gaat hierbij namelijk niet om één dier, maar om een geslacht – oftewel, een hele groep verwante organismen met vergelijkbare kenmerken.

Attenborosaurus-leden werden een kleine 5 meter lang en leefden zo’n 200 miljoen jaar geleden. Waarschijnlijk aten ze vooral vis.

Microleo attenboroughi

Artistieke impressie van de kleine buidelleeuw. Beeld: Peter Schouten.

In 2016 vonden paleontologen de fossiele resten van een kleine buidelleeuw. Het roofdier was ongeveer even groot als een kitten en is minstens 18 miljoen jaar geleden uitgestorven. Ze vonden de resten in kalksteenafzettingen in de Riversleigh World Heritage Fossil site in Australië. De onderzoekers vernoemden de nieuwe soort, Microleo attenboroughi, naar de Britse tv-legende vanwege zijn werk voor het promoten van deze beroemde vindplaats voor fossielen.

Platysaurus attenboroughi

Attenborough’s rotshagedis. Beeld: Martin J. Whiting et al., 2015.

David Attenborough’s documentaire Life in Cold Blood ging over de evolutie van amfibieën en reptielen. Een van de dieren de BBC filmde was de Broadleys rotshagedis, ontdekt door Australische bioloog Martin Whiting. Daar was hij erg blij mee. Toen Whiting in 2015 een nieuwe 7 centimeter lange rotshagedis ontdekte, noemde hij hem als ‘bedankje’ Attenborough’s rotshagedis (Platysaurus attenboroughi).

Acisoma attenboroughi

Acisoma attenboroughi. Beeld: Kristof Zyskowski & Yulia Bereshpolova/Wikimedia Commons.

De Nederlandse odonatoloog (libellenexpert) Klaas-Douwe Dijkstra vernoemde in 2016 een nieuwe libellensoort (Acisoma attenboroughi) naar een van zijn grote voorbeelden. Hij deed dat op de negentigste verjaardag van Attenborough. Een mooi cadeau, libellen zijn namelijk zijn favoriete insecten.

Openingsbeeld: Danny Martindale/WireImage/Getty Images