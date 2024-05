Hoe de droom van de Kanaaltunnel werkelijkheid werd

We stampen wat uit de grond: steden, wegen, havens, wolkenkrabbers, vliegvelden… Maar soms maken mensenhanden iets dat je als een soort modern wereldwonder kunt beschouwen. In deze aflevering van de serie Wereldprojecten: hoe de eeuwenoude droom van een tunnel onder het Kanaal uitkwam.

Het Verdrag van Canterbury klinkt nogal stoffig en als iets van eeuwen geleden. Maar het verdrag waar we het hier over hebben, werd pas op 29 juli 1987 ondertekend, door de Britse premier Margaret Thatcher en de Franse president François Mitterrand. De afspraken die ze maakten, gingen over een tunnelverbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Voor het eerst sinds de ijstijd zouden Engeland en het vasteland van Europa weer verbonden zijn.

Lees ook:

In de ijskast

De deal sloot een periode van 250 jaar af waarin aan beide kanten van het Kanaal steeds opnieuw plannen werden gesmeed voor zo’n permanente verbinding. Men dacht na over diverse brugopties, maar ook over een ijzeren buis op de zeebodem of – het meest radicale idee – het volstorten van het Kanaal. Uiteindelijk werd het dus een tunnel. Ongeveer een jaar na het zetten van de handtekeningen ging de bouw van start. Op 6 mei 1994, dertig jaar geleden, werd de Kanaaltunnel voor geopend verklaard.

Midden jaren zestig tekenden beide landen ook al een akkoord voor een treintunnel. Er werd een geologisch onderzoek uitgevoerd, maar de oliecrisis van begin jaren zeventig zette een streep door de plannen. Britse politici vreesden dat ze in een tijd van grote bezuinigingen geld in een bodemloze put zouden storten. Tot woede van de Fransen verdween de zogenoemde ‘Chunnel’ in de ijskast.

Dit is het begin van het verhaal over de geschiedenis van de Kanaaltunnel. Het hele artikel lees je in KIJK 5/2024. Bestel deze editie in onze webshop, of eenvoudig via de knop hieronder.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Tekst: Mark van den Tempel

Beeld: Denis Charlet/AFP/Getty Images