Eerste gasturbine volledig aangedreven door waterstof

Zoals je in het extra dikke zomernummer van KIJK kunt lezen, is fossiele energie hét middel om economische groei en welvaart te bewerkstelligen. Maar dat verandert. Met de Europese Klimaatwet zet de EU zich in voor CO 2 -neutraliteit in 2050. Dat betekent dat fossiele energiebronnen moeten wijken voor duurzamere, zoals waterstof. Op dat gebied hebben onderzoekers van de Universiteit van Stavanger in Noorwegen nu een grote stap gezet.

Groene gasturbine

Bij gasturbines denk je al snel aan de straalmotoren die vliegtuigen voortstuwen. Maar ze zijn ook onmisbaar in grote energiecentrales waar ze elektriciteit leveren aan onze fabrieken en huizen. De turbines zijn erg efficiënt, alleen nog niet heel duurzaam: 90 procent draait op (vloeibaar) aardgas.

Daarom werken verschillende bedrijven al enige tijd aan een gasturbine die op waterstof werkt. Zo heeft General Electric meer dan honderd turbines geproduceerd die op ten minste 5 procent waterstof draaien. En het bedrijf zegt op weg te zijn naar de 100 procent.

Maar Noorse wetenschappers zijn de multinational voor. Het team van de Universiteit van Stavanger heeft een gasturbine ontwikkeld die naar eigen zeggen volledig op waterstof draait en warmte, elektriciteit en warm water voor de verwarming produceert.

Waterstofproductie

Over hoe de Noren dit technisch voor elkaar hebben gekregen, laten ze nog niks los. Wel geven ze toe dat de ‘waterstofturbine’ een lager rendement heeft. Dat wil zeggen dat er bij de omzetting van waterstof in elektriciteit meer energieverlies ontstaat dan wanneer aardgas wordt omgezet in elektriciteit.

“Het rendement van de gasturbine met waterstof is iets minder”, zegt Mohsen Assadi, een van de onderzoekers. “Maar de grote winst zit hem erin dat we gebruik kunnen maken van de bestaande aardgasinfrastructuur. Bovendien zijn er geen CO 2 -emissies verbonden aan deze energieproductie.”

Toch ben je er dan nog niet, want voor de productie van waterstof zijn vaak fossiele brandstoffen nodig. Dat betekent dat er alsnog CO 2 vrijkomt. Volgens Milieu Centraal wordt in Nederland zo’n 80 procent van de geproduceerde waterstof gemaakt uit aardgas. De waterstofproductie zelf moet dus ook verduurzamen door bijvoorbeeld overtollige stroom van windturbines en zonnepanelen te gebruiken.

