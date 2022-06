Japan presenteert monster van een turbine

Uit de stroming van de oceanen kun je in principe eindeloos energie halen. Kairyu, een beest van een turbine, moet die energie gaan opwekken.

Diep onder de golven bevindt zich een krachtbron die zijn weerga niet kent. Om die aan te boren hebben Japanse ingenieurs van het bedrijf IHI Corporation een turbine ontwikkeld die tegen de sterke oceaanstromingen is opgewassen én stroom kan omzetten in een vrijwel onbeperkte voorraad elektriciteit. Maak kennis met Kairyu (‘oceaanstroom’).

Lees ook:

Oceaanstroom

Het 330 ton wegende prototype lijkt een beetje op een vliegtuig. Het bestaat uit een 20 meter lange romp, met aan weerskanten cilinders van vergelijkbare grootte. In elke cilinder bevindt zich een generator die is verbonden aan een 11 meter lange turbine, die weer twee rotorbladen heeft. De bladen draaien in tegengestelde richting voor de stabiliteit.

Het ontwerp van Kairyu. © IHI Corp

In februari voltooide het gevaarte een 3,5 jaar durende demonstratie met succes. Het plan is nu om het in 2030 in te zetten in de Kuroshio-stroom, een van de sterkste stromingen ter wereld langs de oostkust van Japan. Daar wordt het op de bodem van de zee verankerd.

Door de onderzeese turbine in sterke oceaanstromingen te plaatsen, gaan de turbines draaien, waardoor stroom wordt opgewekt. Kairyu kan zich bovendien herpositioneren. “De generator heeft een mechanisme dat de hellingshoek van de bladen van de turbinerotors verandert in overeenstemming met de snelheid van de oceaanstroom, zodat elektrische stroom altijd efficiënt kan worden opgewekt bij elke stroomsnelheid”, schrijft IHI. En wanneer onderhoud nodig is, kunnen technici de turbine naar het wateroppervlak laten drijven.

Japan heeft de op vijf na grootste territoriale wateren ter wereld. Daarom denkt de New Energy and Industrial Technology Development Organization dat de Kuroshio-stroom alleen al 200 gigawatt aan energie kan opwekken via onderwaterturbines. Oftewel, zo’n 60 procent van de huidige opwekkingscapaciteit van Japan, zo meldt Bloomberg.

Bronnen: Bloomberg, Popular Mechanics, ScienceAlert

Beeld: IHI Corporation