Filmpje: robothond kan skateboarden

Een viervoetige robot laat in een filmpje zijn skatekunsten zien. Met een skateboard rolt de robothond door zowel een kantoor als skatepark.

Veel robots kunnen tegenwoordig lopen, rennen, springen en sommige kunnen zelfs dansen of een salto maken. Maar er zijn nog genoeg activiteiten die ingewikkeld zijn, zoals skateboarden.

Het probleem zit hem in de wisselwerking tussen continue en discrete bewegingen. In het geval van skateboarden moet de robot continu zijn balans houden. Maar als het skateboard vaart mindert, moet de robot zijn poten gebruiken om hem zich af te zetten tegen de grond en weer vaart te maken. Dit is een discrete beweging die hij af en toe doet, alleen wanneer het nodig is.

In complexe omgevingen varieert het moment waarop de robot het beste de discrete beweging kan inzetten enorm. Om dat vooraf allemaal te programmeren is ongelooflijk ingewikkeld en erg veel werk.

Wetenschappers van de Universiteit van Michigan hebben nu een nieuw AI-systeem met de naam DAHL ontwikkeld. Dankzij dit systeem leert de robot tijdens het oefenen zelf wanneer en hoe hij de discrete beweging moet inzetten. Hierdoor is het niet meer nodig om vooraf alle mogelijke situaties te programmeren.

Flexibel reageren

De onderzoekers pasten DAHL toe op de viervoetige robot Go1 van het Chinese bedrijf Unitree. En dat bleek een succes. In filmpjes rolt de robothond door een kantoor en trekt zelfs een karretje. De wetenschappers namen Go1 ook mee naar een (besneeuwd) skatepark waar hij van hellingen en traptreden afrolt. De robot ging zelfs een stukje offroad. Bekijk het hieronder zelf.

DAHL is niet alleen maar bedoelt om een skatende robot te ontwikkelen. Het systeem moet is ontworpen om robots beter te laten presteren in situaties waarin ze flexibel moeten reageren op veranderende omstandigheden, zonder dat mensen vooraf alle mogelijke situaties hoeven te programmeren.

Bronnen: arXiv, TechXplore, Bright

Video: Liu et al.

Beeld: Liu et al.