Deze robot blijft soepel dansen, zelfs als hij klappen incasseert

In een video laat de mensachtige robot G1 zijn indrukwekkende danskunsten zien, terwijl hij flink wordt lastiggevallen door een mega-wattenstaaf.

Bekogeld met een voetbal en gepookt en geslagen door een gigantische wattenstaaf. Deze mensachtige robot krijgt het zwaar te verduren in de nieuwste demonstratievideo van het Chinese bedrijf Unitree. Maar G1, zoals de robot heet, lijkt zich er weinig van aan te trekken en danst vrolijk door.

En dat is een belangrijke vaardigheid voor robots die in de echte wereld moeten functioneren. Daar zullen ze namelijk regelmatig te maken krijgen met botsingen, oneven vloeren en andere situaties die ze uit balans brengen. G1 is dus in staat om dan overeind te blijven.

Krukje nodig?

Maar G1 is meer dan een alleen een dansrobot. Volgens Unitree kan hij helpen met allerlei dagelijkse taken. Op de site van het bedrijf is te zien hoe G1 walnoten kraakt, een toast flipt in een koekenpan en een flesje cola opent (maar daar wel ongelooflijk bij knoeit). Maar met een lengte van slechts 1,3 meter zal hij waarschijnlijk een krukje nodig hebben om bij je bovenste keukenkastjes te komen.

De mechanische hulp kan twee uur lang werken op één acculading. En als hij klaar is met zijn taken, kan hij zichzelf opvouwen tot een kleiner pakket. Het idee is dat je hem dan gemakkelijk kunt verplaatsen of meenemen, maar dan moet je wel ‘even’ 35 kilo optillen.

Kopen?

Interesse? G1 is te koop voor een schamele 16.000 dollar. Een gigantisch bedrag natuurlijk, maar in vergelijking met andere robots valt het mee. De robothond Spot van Boston Dynamics kost bijvoorbeeld 75.000 dollar.

De extra stabilisatie en het ontwijken en incasseren van klappen, zoals te zien in de video, zijn volgens Unitree overigens pas net ontwikkeld en nog niet beschikbaar voor klanten. Wanneer deze updates uitkomen, is niet bekend.

Bron: Unitree, Bright

Beeld: Unitree