Filmpje: uitvinder maakt unieke fiets

Maak kennis met de Omni-Directional One-Ball Bike, een elektrische fiets in de vorm van een bal.

Een fiets is een bewezen concept, zou je zeggen. Toch zijn er heel wat bedrijven die de afgelopen jaren hebben geprobeerd de stalen ros te innoveren. Uitvinder James Bruton laat nu op zijn YouTube-kanaal een wel heel bijzondere fiets zien. Al zouden we vanwege de moeizame besturing van de uitvinding niet per se spreken van een innovatie.

Oververhitte wielen

Het is niet het eerste opvallende voertuig waarmee Bruton, voormalig speelgoedontwerper, op de proppen komt. Vorig jaar maakte hij al een fiets van twee ballen. Maar voor zijn nieuwste speeltje – die hij de Omni-Directional One-Ball Bike (of Ike) noemt – heeft hij een van die twee ballen weggelaten.

De grote bol, die lijkt op een clownsneus, wordt ondersteund door drie gemotoriseerde omniwielen. Een omniwiel is een wiel dat tegelijkertijd verschillende kanten op kan bewegen. Omdat commerciële exemplaren in de bol oververhit raakten, heeft Bruton de wielen speciaal voor zijn ontwerp laten maken. Elk wiel bevat 216 lagers en twee rijen met rollers, die dankzij aluminium kernen extra stevigheid hebben. De uitvinder heeft de wielen in een driehoekig frame geplaatst.

Verder zijn in de fiets drie ODRive S1-motoren aanwezig met een vermogen tot 2 kW per stuk. Bovendien leveren zes 6S lithium-polymeerbatterijen, met een noodstopschakelaar, 50 Volt stroom. Saillant detail: Burton heeft een spray van nikkel gebruikt om een coating te maken tegen storingen en statische elektriciteit.

Vleugel van schuim

Met behulp van speciale draaigrepen op het stuur geeft de uitvinder de bal het signaal om naar voren te kantelen en in die richting te rollen. Om te sturen gebruikt Bruton een hulpstuk: een vleugel van schuim aan de achterkant van de fiets. Terwijl de rijder naar een kant leunt, helpt deze vleugel door middel van het creëren van luchtweerstand de bal de bocht door te trekken.

Genoeg gehoord over de specs? Bekijk dan nu maar het filmpje:

Beeld: James Bruton