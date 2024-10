’s Werelds vreemdste schip op het nippertje gered van de sloopwerf

FLIP, misschien wel ’s werelds vreemdste schip, lag klaar om gesloopt te worden. Maar nu krijgt ze toch nog een tweede leven.

Nee, dit is geen schip dat naar de diepste krochten van de oceaan zinkt. Dit is het FLoating Instrument Platform (FLIP), een 108 meter lang onderzoeksplatform dat 90 graden kan kantelen, waarna nog maar 17 meter boven water uitsteekt. De icoon heeft 60 jaar trouwe dienst gedaan en lag sinds 2023 bij een sloopwerf te wachten om ontmanteld te worden. Maar van dat lot is FLIP nu last minute gered.

Half uurtje

FLIP werd in 1962 in dienst genomen door de Amerikaanse marine en is uitgerust met een aantal wetenschappelijke instrumenten. Daarmee kan het onder andere de golfhoogte, akoestische signalen in het water, en watertemperatuur meten. Het platform was oorspronkelijk bedoeld om onderzoek te doen naar onderzeese oorlogsvoering, maar heeft uiteindelijk ook bijgedragen aan veel andere onderzoeken, bijvoorbeeld naar oceaanstromingen, klimaatverandering, en mariene ecologie.

Het onderzoeksplatform heeft geen voortstuwingsmechanisme omdat zo’n systeem de metingen van akoestische signalen zou kunnen verstoren. Het moet daarom met een boot naar open water worden gesleept.

Eenmaal op locatie kan FLIP kantelen dankzij een reeks ballasttanks aan boord, die zich langs de lengte van het platform bevinden. De tanks aan het ene uiteinde worden langzaam volgepompt met water. Hierdoor wordt die kant zwaarder dan de andere. Dit gewichtsverschil zorgt ervoor dat FLIP kantelt. Om terug te keren naar de horizontale positie, duwt perslucht het water weer uit de ballasttanks. Het kantelen duurt ongeveer een half uur.

FLIP wordt in horizontale positie gesleept door een schip. Beeld: U.S. Navy/John F. Williams.

Sloop

Doordat het grootse deel van het gekantelde platform onder water ligt, laten golven het maar weinig bewegen. Hierdoor biedt FLIP een stabiele omgeving om op grote diepte onderzoek te doen. FLIP was daarom populair onder wetenschappers.

Toen in 2021 bekend werd dat het minstens acht miljoen dollar zou kosten om het platform nog eens tien jaar in bedrijf te houden, werd het duidelijk dat FLIP het einde van haar leven had bereikt. Op 3 augustus 2023 werd ze naar een sloopwerf in Mexico versleept.

Herintroductie in 2026

Maar toen Kristen Tertoole, de CEO van DEEP, een bedrijf dat onderwaterverblijven ontwerpt, lucht kreeg van dat nieuws, kwam ze in actie. Ze stelde een team samen om FLIP veilig te stellen en zei: “Red haar. Kom niet terug zonder haar.”

En dat is gelukt. Inmiddels heeft het platform de Atlantische Oceaan overgestoken en ligt het in de Middellandse Zee bij Frankrijk. De komende 12 tot 18 maanden wordt FLIP daar gemoderniseerd.

“FLIP is een iconisch onderzoeksplatform – iedereen in de maritieme onderzoeks- of ingenieurswereld kent haar”, zegt Tertoole. “We zijn ongelooflijk trots om de komst van FLIP in Europese wateren te bevestigen.”

“Door een uniek platform te bieden voor oceaanonderzoek zal FLIP een sleutelrol spelen in de DEEP-vloot. We kijken ernaar uit om haar herintroductie begin 2026 aan te kondigen.” Volgens Tertoole hebben al meerdere onderzoeksgroepen contact opgenomen om toegang te krijgen na de renovatie.

In de video hieronder zie je hoe FLIP ‘flipt’:



Bron: DEEP

Openingsbeeld: U.S. Navy/John F. Williams