Picture Perfect: zinkend schip?

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een schip dat kapseist?

Nee, dit is geen schip dat naar de diepste krochten van de oceaan zinkt. Dit is de FLoating Instrument Platform (FLIP), een 108 meter onderzoeksplatform dat 90 graden kan kantelen, waarna nog maar 17 meter boven water uitsteekt.

Half uurtje

FLIP werd in 1962 in dienst genomen door de Amerikaanse marine en is uitgerust met een aantal wetenschappelijke instrumenten. Daarmee kan het onder andere de golfhoogte, akoestische signalen in het water, en watertemperatuur meten. Het platform was oorspronkelijk bedoelt om onderzoek te doen naar onderzeese oorlogsvoering, maar heeft uiteindelijk ook bijgedragen aan veel andere onderzoeken, bijvoorbeeld naar oceaanstromingen, klimaatverandering, en mariene ecologie.

Het onderzoeksplatform heeft geen voortstuwingsmechanisme omdat zo’n systeem de metingen van akoestische signalen zou kunnen verstoren. Het moet daarom naar open water worden gesleept.

Eenmaal op locatie kan FLIP kantelen dankzij een reeks ballasttanks aan boord, die zich langs de lengte van he platform bevinden. De tanks aan het ene uiteinde worden langzaam volgepompt met water. Hierdoor wordt die kant zwaarder dan de andere. Dit gewichtsverschil zorgt ervoor dat FLIP kantelt. Om weer terug te keren naar de horizontale positie, duwt perslucht het water weer uit de ballasttanks. Het kantelen duurt ongeveer een half uur.

FLIP wordt in horizontale positie gesleept door een schip. Beeld: U.S. Navy/John F. Williams.

Sloopwerf

Doordat het grootse deel van het gekantelde platform onderwater ligt, hebben golven maar weinig invloed. Hierdoor biedt FLIP een stabiele omgeving om op grote diepte onderzoek te doen.

FLIP was daarom vrij populair onder wetenschappers. Maar toen in 2021 bekend werd dat het minstens acht miljoen dollar zou kosten om het platform nog eens tien jaar in bedrijf te houden, werd het duidelijk dat FLIP het einde van zijn leven had bereikt. Op 3 augustus 2023 werd FLIP naar een sloopwerf versleept.

In de video hieronder zie je hoe FLIP ‘flipt’:



Bron: Scripps Institution of Oceanography

Openingsbeeld: U.S. Navy/John F. Williams