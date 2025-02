Dit zijn de grootste ramen die energie opwekken met transparante zonnecellen

Hoewel de ramen van het Amerikaanse bedrijf Next Energy er niet bijzonder uitzien, zitten ze vol zonnecellen.

Ramen vangen enorm veel zonlicht, wetenschappers proberen daarom al jaren om er zonnecellen in te verwerken. Geen eenvoudige opdracht, want we natuurlijk wel nog steeds door het raam heen willen kunnen kijken. Toch lukt dat steeds beter. Het Amerikaanse bedrijf Next Energy komt nu bijvoorbeeld met energie-opwekkende ramen van 1 bij 1,5 meter groot.

Dat formaat is volgens Next Energy een belangrijke mijlpaal. Het zou namelijk het grootste raam met zogenoemde organische fotovoltaïsche zonnecellen (OPV) zijn. Dat brengt grote zonne-energie-gevels een stap dichterbij.

Kwart van energiebehoefte

OPV-zonnepanelen gebruiken organische halfgeleiders (i.p.v. anorganische) en hebben daardoor een aantal voordelen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld transparant worden gemaakt, is de productie duurzamer en functioneren ze beter bij weinig licht of hoge temperaturen. De OPV’s zijn verwerkt in een coating die glasfabrikanten makkelijk over hun bestaande producten kunnen ‘lijmen’.

Volgens Next Energy kunnen ramen met zo’n OPV-coating een kwart van de energiebehoefte van een gemiddeld kantoorgebouw opwekken. Dat maakt niet alleen het gebouw duurzamer, maar verlicht ook de druk op het overvolle stroomnet. Daarnaast absorberen de ramen infrarood licht en zetten dat om in energie, waardoor het gebouw minder opwarmt en airco’s een standje lager kunnen.

Nog groter

Next Energy heeft momenteel een aantal demonstratieprojecten lopen in de Verenigde Staten en Europa. Daarmee hoopt het de benodigde certificaten te bemachtigen om gebouwen met OPV-ramen aan te mogen sluiten op het stroomnet.

Het bedrijf gaat de productie van hun coatings nu opschalen. Verder staan er ook nog grotere ramen op de planning: het volgde doel is 1,5 bij 3 meter.

Bronnen: Next Energy, Bright