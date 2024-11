Zwitsers team verbreekt Hyperloop-record – langste afstand ooit

Een team van de Technische Universiteit van Lausanne heeft weer een stapje gezet in de ontwikkeling van de Hyperloop. De capsule legde de langste afstand ooit af.

Gut, de Hyperloop… Leeft dat idee nog steeds? Het is op zich een logische vraag. Want nadat Elon Musk het zo’n tien jaar geleden bedacht en er een internationale ontwerpwedstrijd voor universiteiten van maakte, was de Hyperloop een tijdlang heel hot. Maar na verschillende testbanen, proefprojecten, mega-investeringen en karretjes met slimme aandrijf- en remsystemen leek de harde realiteit toe te slaan. Zo’n buizenpostsysteem voor mensen, waaruit vrijwel alle lucht wordt gepompt en waar vervolgens capsules doorheen kunnen schieten, was toch wel erg duur en ingewikkeld. Vooral ook omdat die capsules bijna de snelheid van het geluid ofwel dik 1100 kilometer per uur moeten halen om bijvoorbeeld op het traject Amsterdam-Parijs de concurrentie aan te kunnen gaan met vliegtuigen.

Hoopvol nieuws

Toch zijn er af en toe hoopvolle nieuwtjes te melden. Zoals over het Nederlandse bedrijf Hardt Hyperloop dat in september met succes een capsule door de vacuüm gezogen testtraject in Veendam liet sjezen. En nu is er dus de succesvolle test, uitgevoerd door mensen van de EPFL, de Technische Universiteit van Lausanne in Zwitserland.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Het EPFL-project heet LIMITLESS, een nogal bijzondere afkorting van “Linear Induction Motor Drive for Traction and Levitation in Sustainable Hyperloop Systems”. (Wat strikt genomen zou leiden tot LIMDTLSHS, maar hé, kniesoor.) LIMITLESS is een 1:12 schaalmodel van een Hyperloop, met een buisdiameter van 40 centimeter en een traject van 125,6 meter.

De 125,6 meter lange hyperlooptestfaciliteit in Zwitserland. Beeld: EPFL.

In die buis, waar de druk wordt teruggebracht tot 50 millibar, zijn inmiddels 82 tests uitgevoerd en tijdens de meest recente werd een record gebroken, waarbij de capsule 11,8 kilometer aflegde. Dat maakte het tot de langste afstand ooit door een Hypeloopcapsule afgelegd. (Overigens is de topsnelheid van 40,7 km/u die daarbij werd bereikt niet om over naar huis te schrijven. Weken geleden haalde een Hyperloop capsule van de China Aerospace Science and Industry Corporation in een korte run 623 km/u).

Blijven dromen

Kortom, goed om te zien dat er overal ter wereld aan de ontwikkeling van dit soort systemen wordt gewerkt. En toch…. Hyperloop blijft technisch gezien een fantastisch idee, maar het zijn steeds wel heel kleine stapjes in de richting van een verre droom. Eentje waarvan we, misschien een beetje tegen beter weten in, toch blijven hopen dat ie ooit uitkomt.

Bronnen: EPFL, New Atlas

Beeld: EPFL