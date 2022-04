KIJK Tipt: de Aerophone AE-20

Digitale blaasinstrumenten. Ze bestaan al heel lang en tóch lijken ze nog altijd uit de toekomst te komen. Ook deze Aerophone AE-20 van Roland zweeft ogenschijnlijk precies halverwege tussen ‘blokfluit’ en ‘ultrasonisch laserwapen’. Het digital-wind-instrument is volgestopt met geluidsbanken, heeft ultragevoelige ademsensoren en laat allerhande vingerzettingen toe. Je speelt via een ingebouwde versterker, koptelefoon of PA-installatie. Benieuwd naar de muziek uit 2035!

Back to the future, via www.roland.com