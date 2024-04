Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: twee organismes worden één, interview met Daniel Dennett, en eerste dogfight tussen mens en AI.

Voor het eerst na een miljard jaar: twee organismes smelten samen tot één

Beeld: Tyler Coale/Univeristy of California.

Ruim twee miljard jaar geleden slokte een eencellige oerbacterie een andere bacterie op. Door een proces genaamd endosymbiose – een soort versmelting van twee organismes – groeide de bacterie door tot een intern ‘orgaan’. Dit organel kennen we nu als het mitochondrium. Een miljard jaar geleden gebeurde hetzelfde, maar dan met een cyanobacterie, zo is de bladgroenkorrel ontstaan. Amerikaanse wetenschappers hebben dit zeldzame fenomeen nu nogmaals waargenomen.

Wat betekent dat?

‘Als je mensen vertelt dat hun geest gelijkstaat aan hun brein, worden ze vaak bang’

Daniel Dennett tijdens een college in 2017. Beeld: Beata Zawrzel/NurPhoto/Getyy Images.

De Amerikaanse filosoof Daniel Dennett is op 82-jarige leeftijd overleden. In zijn werk zette hij zaken als het bewustzijn, religie, vrije wil en humor weg als ‘hersentrucjes’. KIJK sprak hem hier in 2012 over.

Dat interview is nu ook online te lezen

’s Werelds eerste dogfight tussen AI en menselijke piloot

De X-62A, het gevechtsvliegtuig dat werd bestuurd door AI tijdens een dogfight met een menselijke piloot. Beeld: U.S. Air Force/Kyle Brasier.

Verwikkeld in een luchtgevecht, vlogen twee gevechtsvliegtuigen in september met 1900 kilometer per uur boven de Edwards Air Force Base in Californië. Het ene toestel werd bestuurd door een piloot, de ander door kunstmatige intelligentie. Dat maakte DARPA, het onderzoekinstituut van het Amerikaanse leger, vorige week bekend. Het is de eerste keer dat AI volledig zelfstandig een F16 bestuurt tijdens een dogfight.

Lees meer