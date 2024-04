Waar blijven de oprolbare beeldschermen?

Het oprolbare beeldscherm lijkt een gevalletje vliegende auto: een futuristische techniek die ons al heel lang wordt beloofd, maar nog altijd niet is doorgebroken. Hoever zijn techbedrijven met de ontwikkeling van deze rollables?

Al sinds begin jaren zeventig proberen mensen oprolbare beeldschermen te maken. Toch zijn ze nog steeds niet op grote schaal beschikbaar voor de consument. Maar technologiebedrijven geven niet op. Zo bracht LG in 2020 een televisie met oprolbaar scherm op de markt, presenteerde Lenovo recent een prototype van een laptop met oprolbaar scherm en toonde dochterbedrijf Motorola een smartphone met zo’n scherm. Ook bedrijven als Samsung en TCL zijn nog altijd bezig met het verder ontwikkelen van de techniek. Gaat het er dan toch van komen? Eerst maar eens kijken hoe de techniek er op dit moment voor staat.

Peperdure oprol-tv

Het opvallendste voorbeeld van een oprolbaar scherm tot nu toe: de al genoemde televisie van het Zuid-Koreaanse LG. (Zie beeld boven aan dit artikel.) De Signature OLED R was vanaf oktober 2020 in Zuid-Koreaanse winkels te koop, voor maar liefst 75.000 euro. Eind maart 2021 kwam het toestel ook op de Nederlandse markt, voor 99.999 euro. Deze tv heeft een 65-inch-oledscherm van 0,5 centimeter dik. (Oled staat voor organic light – emitting diode.)

Het scherm rolt zich volledig op in een kast als de televisie wordt uitgeschakeld en komt er weer uit bij het aanzetten. Voor het uit- en oprollen zitten aan de achterzijde twee opvouwbare armen. Die zijn met wieltjes bevestigd aan een gootje aan de bovenkant van het scherm, en kunnen het scherm omhoog en omlaag laten bewegen. Aan de achterkant zitten horizontale stroken, als bij een rolluik, die zorgen dat het geheel of gedeeltelijk in de kast kan worden opgerold. Daardoor kun je ook maar een deel van de tv te zien, bijvoorbeeld met een klok of info over afgespeelde muziek.

Investering niet waard

Ranga Rao Venkatesha Prasad is universitair hoofddocent aan de TU Delft en expert op het gebied van interactieve communicatietechnologieën. Hij stelt dat de oprolbare televisie een mooi statussymbool is, maar ook wel degelijk voordelen biedt ten opzichte van ‘gewone’ tv’s. Zo kun je hem gemakkelijk verplaatsen en is hij in opgerolde vorm minder prominent aanwezig in een ruimte.

LG’s peperdure apparaat was een grote stap vooruit qua ontwerp en technologische vindingrijkheid – maar is al sinds 2020 het enige in zijn soort. Wereldwijd zijn er slechts tweehonderd gemaakt, waarvan dertig voor Europa. Omdat de tv zo’n extreem duur product is om te produceren, lijkt het erop dat veel bedrijven voorlopig hebben besloten dat een dergelijke innovatie de investering niet waard is.

Hoewel de techniek achter het toestel niet openbaar is, ziet Venkatesha Prasad twee redenen waarom de LG-televisie zo duur is. “De technologie is nog in ontwikkeling, dus de aantallen zijn beperkt en de prijzen hoog. Daarnaast moeten de pixels en leds zó klein worden gemaakt dat dat zorgt voor hoge kosten.”

Laptops lenen zich dankzij hun kleinere formaat beter voor experimenten met oprolbare schermen dan televisies…

Laptops lenen zich dankzij hun kleinere formaat beter voor experimenten met oprolbare schermen dan televisies…

Dit is het begin van het artikel over oprolbare beeldschermen in KIJK 5/2024.



Tekst: Gabor Mooij

Beeld: