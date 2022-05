KIJK Tipt: Casio GMWB5000MB-horloge

Een veilige pc voor thuiswerkers. Dat is de Galaxy Book2 Business. Belangrijk, want thuiscomputers hebben vaak niet dezelfde bescherming als kantoorcomputers. Maar deze rekenmachine dus wél, want hij is onder meer uitgerust met een tamper-alert-functie en een op hardware gebaseerde root of trust én een secured-core-opstelling. We zouden je natuurlijk graag vertellen wat dat allemaal is, maar dan zouden we het de hackers juist weer makkelijker maken.

