KIJK Tipt: de Phone Cell

Hierboven zie je best een groene laptop. Want: de behuizing bestaat voor 30 procent uit gerecycled plastic, het 15,6-inch FHD IPS-scherm is bijna volledig herbruikbaar, de verpakking kan worden omgetoverd tot een doe-het-zelf-laptopstandaard, en het besturingssysteem Windows 11 is heel gebruiksvriendelijk (al begrijpen wij ook niet goed wat dat er nu precies mee te maken heeft). Hoe dan ook: de Acer Aspire Vero AV15-51 is best een groene laptop.

