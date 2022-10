KIJK Tipt: waterdichte draagbare speaker van Sony

Een piano voor het hele gezin. Op die manier wordt de RP107 van Roland in de markt gezet. En in de woonkamer dus. De digitale muziekmaker heeft een ruimtebesparende kast, zodat hij makkelijk in een toch al veel te druk huis past. Maar hij kent ook een splitmodus (waarbij twee spelers naast elkaar op dezelfde toonhoogte spelen), een bluetoothverbinding (voor het streamen van muziek en muzieklés), en een koptelefoonuitgang (waarvan je de functie zelf wel kunt raden). Play on!

Soundsamples op www.roland.com