KIJK Tipt: Lego Star Wars Landspeeder

Dit is de Lego Star Wars Landspeeder-bouwset waar je naar op zoek was. Dat zegt Lego zelf in het bijbehorende persbericht. En verhip, de Deense blokkenmaker heeft wéér gelijk. Want met 1890 steentjes, afmetingen van 50 bij 30 bij 17 centimeter, twee bijbehorende minifiguurtjes, repulsorlift en thrust turbines, én urenlang bouw- en speelplezier… is dit inderdaad gewoon de Lego Star Wars Landspeeder-bouwset waar we naar op zoek waren.

Kost 200 euro op www.lego.com