KIJK Tipt: Sonic the Hedgehog Green Hill Zone Set

Sonic. Die bestaat ook nog. Ooit was de egel een personage in een coole videogame. Nu is hij een personage in een coole videogame én in 634 totaal niet coole videogames. En in wat films. O, en in een nieuwe bouwset van LEGO. In deze Sonic the Hedgehog Green Hill Zone Set maak je met 1125 stukjes een versimpelde versie van de Green Hill Zone uit Sonic the Hedgehog. Oftewel: het allereerste Soniclevel uit het allereerste Sonicspel. Cool.

