KIJK Tipt: de Playdate-spelcomputer

Mensen met kleine handen, opgelet! De Lift van Logitech is namelijk speciaal voor jullie. Deze verticale, ergonomisch verantwoorde en draadloze muis belooft een prachtig en natuurlijk gevormd ontwerp, een zachte rubberen grip en een knusse duimsteun, waardoor ook computerwerkers met minivingertjes de hele dag lang comfortabel kunnen klikken en klakken. Bedenk je zelf even een grapje met ‘een kinderhand is gauw gevuld’?

Klik naar www.logitech.com