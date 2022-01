KIJK Tipt: Tussen glimlach en grimas

Sommige dingen verdwijnen nooit. Rugpijn na je dertigste, bijvoorbeeld. Of de middernachtberichtjes van je ex. De herinnering aan die keer dat je de juffrouw per ongeluk ‘mama’ noemde. En kompassen, kennelijk. Het Sailor’s Compass is namelijk gewoon een kompas. Weliswaar een kompas op zakformaat, van stevig materiaal, en erg mooi afgewerkt – maar nog steeds gewoon een kompas. Toch haalde de wegwijzer bijna 390.000 dollar op via crowdfunding.

Check de campagne op www.kickstarter.com