KIJK Tipt: het Spock-horloge van Urwerk

Oude iconen in een nieuw jasje. Dat belooft de Waza Craft-serie van Boss. Deze DS-1W is uiteraard gebaseerd op de klassieke DS-1, het legendarische distortionpedaal dat werd gebruikt door Kurt Cobain van Nirvana. (En door allerlei andere gitaristen, maar dat boeit niemand.) De stompbox bleef ouderwets knaloranje, maar kreeg wat hippe snufjes – zoals een custom-modus met verbeterde aanslagrespons. Jammer alleen dat het afgrijselijke Waza Craft-logo er per se op moest. Een oud icoon in een lelijk nieuw jasje dan maar.

Hoor samples op www.boss.info