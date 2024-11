Nieuwe methode gebruikt lasers om landmijnen op te sporen

Amerikaanse onderzoekers hebben een methode bedacht die lasers en geluidstrillingen gebruikt om efficiënt landmijnen te detecteren.

Wereldwijd liggen er tientallen miljoenen landmijnen begraven. Zou je die allemaal opgraven en in een rijtje leggen, kun je daar twee keer de wereld mee rond. Hoewel het maken en neerleggen van landmijnen erg goedkoop is, is het opsporen en ontmantelen vele malen duurder en bovendien tijdrovend. Een nieuwe methode van onderzoekers van de University of Mississippi (VS) maakt dat proces efficiënter.

Lees ook:

Mijnprobleem Het verwijderen van landmijnen is niet alleen belangrijk tijdens militaire conflicten, maar ook na een oorlog. In 2022 zijn 4710 mensen verwond of gedood door explosieven die zijn achtergebleven na een oorlog. Meer dan 85 procent van de slachtoffers was burger, en de helft daarvan was kind. Momenteel liggen er in zo’n zeventig landen nog actieve landmijnen in de bodem.

Trillingen en lasers

Het opsporen van landmijnen wordt vaak nog gedaan met metaaldetectors, maar wil je daarmee een groot gebied uitkammen, dan ben je lang bezig. De Amerikaanse onderzoekers hebben instrumenten bedacht die op een voertuig zijn te bevestigen. Die kan vervolgens met 16 kilometer per uur op zoek naar de begraven explosieven.

De techniek is gebaseerd op zowel grondtrillingen als lasers. Eerst stuurt een apparaat trillingen door de grond. Vervolgens worden die gemeten met lasers.

Grondtrillingen zorgen ervoor dat de weerkaatste laserstralen een andere frequentie hebben. Doordat landmijnen anders trillen dan de grond waarin ze zijn begraven, kun je aan de frequenties van de weerkaatste laserstralen zien waar een mijn begraven ligt.

Volgens de onderzoekers kan de zogenoemde laser multi-beam differential interferometric sensor (LAMBDIS) binnen 1 seconde een vibratiekaart maken, wat het mogelijk maakt dat het voertuig met 16 kilometer per uur een gebied kan doorzoeken.

Een vibratiekaart gemaakt met LAMBDIS. Begraven objecten, zoals landmijnen, verschijnen als een rode vlek. Beeld: Vyacheslav Aranchuk/University of Mississippi.

Plastic

Een ander groot voordeel van LAMBDIS is dat de techniek ook mijnen van plastic kan detecteren. Traditionele opsporingsmethode zoeken nog specifiek naar metaal, maar veel mijnen zijn tegenwoordig van plastic gemaakt.

Het team gaat nu kijken of ze de prestaties van LAMBDIS kunnen verbeteren door het systeem ook te laten zoeken naar andere begraven objecten en door te onderzoeken hoe het systeem functioneert bij verschillende grondsamenstellingen.

Bronnen: University of Mississpi, New Atlas

Openingsbeeld: Ercin Erturk/Anadolu Agency via Getty Images