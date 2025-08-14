Is het recyclen van lithium de toekomst?

De vraag naar lithium, een belangrijk bestandsdeel van accu’s, zal de komende jaren alleen maar toenemen. Om aan de vraag te voldoen, zullen we ook moeten recyclen. Is dat haalbaar? Nieuw Australisch onderzoek zegt van wel.

Hoeveel lithium er momenteel wordt gerecycled, is gek genoeg niet bekend. Het percentage ‘5 procent’ gaat vaak rond op het internet, maar dat is nogal op los zand gebaseerd. Maar hoeveel het ook is: het kan altijd beter. Zeker met het oog op de toekomst, als de vraag naar lithium alleen maar zal stijgen.

Onderzoekers van de Australische Edith Cowan University legden de twee manieren van lithium verkrijgen naast elkaar: recyclen versus mijnen. Is recyclen een haalbare optie?

Veel lithium in afgedankte accu

Als we alle accu’s waar lithium in zit zouden recyclen, zou dat allereerst een hoop centen opleveren. Dat komt omdat er nog een hoop lithium in een afgedankte batterij zit. De standaardregel is dat een accu met nog maar tachtig procent van zijn laadcapaciteit niet meer geschikt is voor gebruik in een elektrische auto.

Met andere woorden: er is maar twintig procent van het lithium verbruikt als de accu aan het einde van zijn levensduur is. In theorie dan, want in werkelijkheid worden niet alle accu’s op dat punt vervangen. En in moderne batterijen neemt de levensduur ook toe, zo stellen Amerikaanse onderzoekers in een onderzoek, dat in 2024 gepubliceerd is in het vakblad Energies.

Maar als we uitgaan van deze stelregel, dan liggen er een hoop accu’s in opslag- en stortplaatsen die nog vol lithium zitten. Volgens de Australische overheid is de recyclingindustrie jaarlijks zelfs tussen de 603 miljoen en 3,1 miljard dollar waard.

Lithium recyclen is duur

Naast dat recycling een hoop geld oplevert, doe je het milieu en het klimaat er ook een plezier mee. Het mijnen van lithium kost bijvoorbeeld veel water, vervuilt de grond, en het stoot ook de nodige tonnen koolstofdioxide uit.

De Australische onderzoekers concluderen dat het recyclen van lithium veel minder afval oplevert, en tot wel 17 tot 61 procent minder broeikasgassen uitstoot, afhankelijk van de gebruikte recyclingtechniek. Het scheelt ook significant veel water.

Toch is ook recyclen niet heilig, want sommige methodes stoten evengoed veel broeikasgassen uit, bijvoorbeeld omdat je de accu sterk moet verhitten. Daarnaast is het erg lastig om efficiënt lithium terug te winnen, en niet goedkoop bovendien. Maar, zo concluderen de Australische onderzoekers, onderaan de streep is het recyclen van lithium haalbaarder en duurzamer dan diezelfde hoeveelheid mijnen.

Beleid is nodig

Je zou zeggen: laten we daar dan direct mee beginnen, maar zo makkelijk is het helaas niet. De samenstelling van de batterijen verandert bijvoorbeeld voortdurend, waardoor er ook geen eenduidig recycleproces kan worden ontwikkeld. Daarnaast is het opschalen van de infrastructuur ingewikkeld en kostbaar.

Volgens de onderzoekers zou er beleid moeten komen dat recycling stimuleert en faciliteert. En natuurlijk moeten er betere manieren gevonden worden om het lithium in afgedankte batterijen terug te winnen. Dan boeken we zoveel mogelijk winst met het recycleproces.

Bron: Journal of Environmental Management