Video: multi-talent XQ-67A maakt testvlucht

Het Amerikaanse Air Force Research Laboratory werkt aan een nieuwe generatie onbemande toestellen die heel snel kan worden aangepast en nieuwe taken kan uitvoeren.

Het slagveld verandert continu, ook in de lucht. En dus wordt op verschillende plekken in de wereld nagedacht over manieren om onbemande vliegtuigen beter te laten samenwerken met hun bemande collega’s. Bijvoorbeeld door de gevaarlijkere taken over te nemen.

Maar de ontwikkeling van de XQ-67A gaat nog een stuk verder, het maakt deel uit van een poging om één airframe te ontwikkelen dat snel, nou ja maximaal twee jaar, kan worden omgebouwd om nieuwe taken uit te voeren. Die eerste stap werd gezet met een eerste succesvolle testvlucht van de XQ-67A in februari en daarvan heeft de Amerikaanse luchtmacht net een filmpje vrijgegeven.



Voelen of schieten

De XQ-67A is een Off-Board Sensing Station (OBSS), een vliegend radarstation; bedoeld om vooruit te vliegen en gegevens door te sluizen aan bemande vliegtuigen. Maar hetzelfde toestel wordt ook de basis voor een Off-Board Weapon Station (OBWS), dat in gevaarlijke situaties vooruit kan worden gestuurd om alvast luchtafweersystemen op te ruimen of vijandelijke toestellen uit de lucht te halen. En als de Amerikaanse luchtmacht in de toekomst nog andere onbemande taken verzint, kunnen die ook in een telg van dezelfde familie worden ondergebracht.

Betaalbare gevechtsmassa

Dat dus snel en zo goedkoop mogelijk. Of, zoals Trenton White, OBSS Program Manager van het AFRL het verwoordt: “De XQ-67A is de eerste ‘soort’ die we op basis van dit gedeelde platform hebben ontworpen en gebouwd. De vliegdemonstratie van dit systeem is een belangrijke eerste stap om te laten zien dat het mogelijk is om betaalbare gevechtsmassa te produceren.”

Bronnen: AFRL

Beeld: AFRL