Onbemande Strix komt van de grond

De Duitsers probeerden het tijdens WOII bijvoorbeeld met de Heinkel Wespe en de Amerikanen met de XFY-1 en de XFV-1, bijgenaamd ‘Pogo’ en ‘Pogo Stick’. Het idee voor een vliegtuig dat rechtop, steunend op zijn staart, kan opstijgen en landen blijft leven. Het van oorsprong Britse BAE Systems presenteerde op de Avalon Airshow in Geelong, Australië een nieuwe variant; de onbemande Strix.

Tail sitters hebben als belangrijk voordeel dat ze geen (kwetsbare) start- of landingsbaan nodig hebben en dus ook in heel afgelegen gebieden hun werk kunnen doen. Het hele toestel past in een pakketje van 2,6 bij 4,5 meter en daarmee in een standaard, en met een vrachtwagen te vervoeren, scheepscontainer.



BAE Systems ontwikkelde het toestel in samenwerking met het in Perth gevestigde bedrijf Innovaero. En BAE omschrijft de Strix als een “hybride, tandemvleugelig, multi-domein en multi-rol UAV-toestel”. Het kan dus worden ingezet voor diverse missies, waaronder grondaanvallen op vijandige doelen, het langdurig observeren van een bepaald gebied en als ’trouwe wingman’ (loyal wingman) voor militaire helikopters.

In dat laatste geval kan de Strix worden bestuurd door een helikopterbemanning, die het toestel bijvoorbeeld vooruit kan sturen om alvast gevaarlijke doelen uit te schakelen. Maar hij kan dankzij het Strix Vehicle Management System ook helemaal zelfstandig missies uitvoeren. Om dat te kunnen doen, krijgt de 650 kilo zware UAV een bereik van zo’n 800 kilometer en een laadvermogen van maximaal 160 kilo. Het toestel kan worden ‘behangen’ met bestaande wapens (zoals de AGM-114 Hellfire, Brimstone, APKWS II 70mm lasergestuurde raketten), maar ook met de nieuwe goedkope GPS-geleide munitie RAZER (foto hieronder).

Er wordt al gewerkt aan een prototype dat in 2023 zijn eerste vlucht moet maken en Strix zou volgens de fabrikant al in 2026 operationeel inzetbaar kunnen zijn.

