Deze onderwaterdrone klampt zich vast aan andere vaartuigen en kan vliegende drones lanceren

Maak kennis met Lamprey, een onderwaterdrone met allerlei vernuftige trucjes, zoals het lanceren van torpedo’s of vliegende drones.

Het Amerikaanse defensiebedrijf Lockheed Martin heeft iets nieuws bedacht: de Lamprey. Het is een onderwaterdrone met een waslijst aan handige functies. Zelf beschrijft het bedrijf de drone als een Multi‑Mission Autonomous Undersea Vehicle (MMAUV).

Zo ziet de onderwaterdrone eruit.

‘Lamprey’ is het Engelse woord voor ‘prik’, een kaakloze vis die zich met zijn ronde mond en scherpe tanden vastbijt in een vis. De Lamprey MMAUV doet iets wat hier een klein beetje op lijkt. De onderwaterdrone kan zich vastklampen aan de onderkant van bevriende schepen of onderzeeboten en lift zo mee naar het missiegebied. Terwijl hij dat doet, kan hij zijn batterij opladen met hydrogeneratoren, die het stromende water via een turbine omzetten in energie. Hierdoor kan een Lamprey met een volle batterij beginnen aan zijn missie.

Lamprey-drones kunnen meeliften met onderzeeboten en schepen. Dankzij hydrogeneratoren kunnen ze dan hun batterij opladen.

Lees ook:

Veelzijdig

Die missie kan verschillende doelen hebben. Zo kunnen Lamprey-drones geruisloos op de zeebodem liggen en heimelijk inlichtingen verzamelen over vijandige schepen of onderzeeboten. Ze kunnen ook de sensoren van vaartuigen verstoren door verwarrende sonarsignalen uit te zenden. De drones kunnen daarnaast ‘lokvogels’ loslaten die dezelfde signalen afgeven als onderzeeboten en daarmee tegenstanders afleiden van het echte doelwit.

Als een Lamprey is uitgerust met optionele lanceerbuizen, kan hij bovendien torpedo’s afvuren. Hij kan ook vijandig gebied insluipen om vervolgens vanaf het wateroppervlak vliegende drones de lucht in te lanceren. Hoewel Lockheed Martin er zelf niets over zegt, is het niet ondenkbaar dat de drone zich kan vastklampen aan vijandige boten en in een kamikazeactie explodeert.

De meeste details houdt Lockheed Martin voorlopig nog geheim, maar in onderstaande video krijg je toch een iets beter beeld van de Lamprey-drones.

Bronnen: Lockheed Martin, TWZ

Beelden: Lockheed Martin