Deze drone spoort onderzeeboten op

De MQ-9B SeaGuardian laat zogenoemde sonoboeien in het water vallen en kan daarmee vijandige onderzeeboten opsporen.

Onderzeeboten zijn een van de gevaarlijkste wapensystemen die ooit zijn gemaakt. Terwijl ze zich schuilhouden onder het wateroppervlak kunnen ze torpedo’s afvuren om oorlogsschepen te laten zinken. Sommige zijn zelfs in staat om vanuit het water ballistische raketten – al dan niet met kernkoppen – af te vuren.

Het is dus levensbelangrijk om vijandige onderzeeboten te kunnen lokaliseren. Het Amerikaanse defensiebedrijf General Atomics ontwikkelt daarom de MQ-9B SeaGuardian. Deze onbemande drone is een grotere versie van de MQ-9 Reaper. De SeaGuardian heeft een spanwijdte van 24 meter en kan ruim 30 uur lang patrouilleren boven de oceaan.

Sonoboeien

Om onderzeeboten te vinden, beschikt de MQ-9B over zogenoemde sonoboeien. Deze kan de drone op strategische locaties laten vallen. Eenmaal in het water, klappen de boeien uit en beginnen ze hun zoektocht naar onderzeeboten.

De SeaGuardian gebruikt drie typen sonoboeien. De eerste heeft een hydrofoon en kan geluiden opvangen en lokaliseren. De tweede zendt zelf geluidsgolven uit en luistert naar de echo’s, waardoor er een sonarbeeld van de omgeving is te maken. De derde bevat een bathythermograaf, een instrument dat temperatuurverschillen kan meten in de oceaanlagen waarin onderzeeboten zich verstoppen.

Elke boei heeft een opblaasbaar drijflichaam dat aan het wateroppervlak blijft en via een radiozender de verzamelde gegevens doorstuurt naar de drone. Die kan ze vervolgens doorsturen naar een grondstation of schip waar ze worden verwerkt.

Succesvolle tests

Sonoboeien bestaan al een tijdje en worden nu nog verspreid door bemande vliegtuigen of helikopters. General Atomics heeft een systeem ontwikkeld om de boeien vanuit een onbemande drone te laten vallen. Dat heeft zo zijn voordelen. Zo kan de SeaGuardian bijvoorbeeld langer in de lucht blijven en kan hij op duizenden kilometers afstand worden bestuurd.

General Atomics heeft laten weten dat het in december succesvolle tests heeft uitgevoerd met het uitzetten van de sonoboeien. Het bedrijf heeft daarbij voor het eerst ook MAC-boeien gebruikt. Deze werken samen in een netwerk. Eén boei zendt geluidsgolven uit, de andere luisteren naar de echo’s. Met deze methode zijn onderzeeboten op grotere afstanden te detecteren. Bovendien zijn er hierdoor minder boeien nodig.

General Atomics verwacht dat de Amerikaanse marine de MQ-9B SeaGuardian binnenkort zal goedkeuren voor anti-onderzeebootmissies.

Beeld: General Atomics