Raketvliegtuig Aurora doorbreekt geluidsbarrière

Het raketvliegtuig Aurora van Dawn Aerospace vloog deze maand sneller dan het geluid. Uiteindelijk moet het toestel ook naar de ruimte reizen.

Tijdens een test op 12 november bereikte de Mk-II Aurora van Dawn Aerospace een snelheid van Mach 1,1. Volgens het deels Nederlandse bedrijf is dit de eerste keer sinds de Concorde dat een burgerluchtvaartuig de geluidsbarrière doorbreekt. Het toestel klom bovendien naar een hoogte van 82,500 voet (25 kilometer), twee keer zo hoog als de meeste vliegtuigen.

Twee keer per dag naar de ruimte

De Aurora is een soort kruising tussen een vliegtuig en een raket. Hij ziet eruit en vliegt als een vliegtuig, maar wordt aangedreven door raketmotoren. Dat stelde hem in staat om tijdens zijn 57ste testvlucht in Nieuw-Zeeland ook een klimrecord te verbreken. Het toestel klom in slechts 118,6 seconden vanaf de grond naar een hoogte van 20 kilometer. Hiermee is volgens Dawn Aerospace het vorige record, van een sterk aangepaste F-15 ‘Streak Eagle’ uit de jaren 1970, met 4,2 seconden verbeterd. Daarbij moet wel gezegd worden dat de Aurora een stuk kleiner, lichter en onbemand is.

Het raketvliegtuig wordt vanaf een afstand bestuurd door een piloot op de grond. Dawn Aerospace wil in de toekomst een grotere variant bouwen die geschikt is om commerciële vrachtvluchten uit te voeren. Dat toestel moet dan ook de ruimte kunnen bereiken (dus voorbij de denkbeeldige Kármánlijn op 100 kilometer hoogte), bijvoorbeeld om aardobservaties te doen of satellieten af te leveren.

Het grote voordeel van de Aurora is dat hij kan opstijgen van en landen op vliegvelden. In tegenstelling tot de meeste raketten is het raketvliegtuig dan ook steeds opnieuw te gebruiken. De uiteindelijke versie moet twee keer per dag een ritje naar de ruimte kunnen maken.

Mk-II Aurora tijdens de 57ste testvlucht op 25 kilometer hoogte. Beeld: Dawn Aerospace.

Commerciële vluchten gaan beginnen

Deze supersone vlucht laat zien wat er allemaal mogelijk is met een vliegtuig dat wordt aangedreven door raketmotoren, zegt ceo Stefan Powell in een persbericht. “Met vliegtest 57 hebben we het laatste grote technische risico in het Aurora-programma weggenomen: voertuigdynamica in het transonische regime.” Met transoon bedoelt Powell dat sommige luchtstromen rondom het vliegtuig sneller zijn dan het geluid en andere niet. Dit soort situaties komen voor tussen Mach 0,8 en 1,2.

“We hebben nu bevestigd dat de Aurora het voertuig is met de hoogste klimsnelheid ooit gebouwd. Deze mijlpaal maakt de weg vrij voor de Aurora om ’s werelds hoogst en snelst vliegende vliegtuig te worden. Het maakt ook de weg vrij voor het eerste operationele hypersonische vliegtuig, waarmee we willen herdefiniëren wat er mogelijk is in de luchtvaart.”

Powell: “Als bedrijf werken we al meer dan zeven jaar aan het ontwerpen, ontwikkelen, testen en leveren van supersonische vluchten. We zijn daar nu in geslaagd en zullen in de komende maanden beginnen met het leveren van diensten aan klanten.” Uiteraard gaan de tests ook gewoon door.

Dawn Aerospace heeft vooralsnog geen plannen om ook een supersoon passagiersvliegtuig te maken.



Bronnen: Dawn Aerospace, De Ingenieur

Beeld: Dawn Aerospace