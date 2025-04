Robot springt door basketbalring

Geïnspireerd door de bewegingen van een piepkleine parasitaire worm hebben technici een zachte robot gemaakt die 3 meter de lucht in springt.

“Nematoden zijn fantastische wezens, met lijfjes dunner dan een menselijke haar”, zegt Sunny Kumar, een technicus bij het Georgia Institute of Technology. “Ze hebben geen benen, maar kunnen toch tot wel twintig keer hun lichaamslengte springen. Dat is alsof ik plat op de grond lig en op de een of andere manier op een gebouw van drie verdiepingen spring.”

Geïnspireerd door deze parasitaire rondwormen hebben Kumar en zijn collega’s een robot van 12,5 centimeter ontwikkeld die in staat is tot wel 3 meter hoog te springen. De technici introduceren hun creatie met onderstaand filmpje.

Achterwaartse salto

Nematoden komen vrijwel overal ter wereld voor. Ze leven niet alleen in onze omgeving, maar ook in onze lichamen – en in die van insecten en andere dieren. In hun gastheer kunnen de rondwormen ziektes veroorzaken. Om deze reden gebruiken boeren ze geregeld als natuurlijke pesticiden om schadelijke insecten de das om te doen.

Een manier om zich aan hun gastheer te hechten voordat de nematoden het lichaam binnendringen, is door te springen. De technici hebben met hoge-snelheid-camera’s bestudeerd hoe de wormen dit precies doen. De parasieten blijken voordat ze springen verschillende vormen aan te nemen, naar gelang de richting die ze op willen.

Om achteruit te springen bijvoorbeeld, richten nematoden hun kop naar de hemel en spannen het midden van hun lijf aan om een knik te vormen. Hierbij slaan ze energie op die ze bij het strekken van hun lijf gebruiken om zich achterwaarts voor te stuwen . Als een turner die een achterwaartse salto maakt, bereiken de nematoden vervolgens hun bestemming. Om zichzelf naar voren te katapulteren, neemt de rondworm weer een andere vorm aan.

Ruige terreinen

Na het bekijken van hun videobeelden maakte het team simulaties van de springende nematoden. Vervolgens bouwden ze zachte robots om het springgedrag van de wormen na te bootsen. Later versterkten ze deze bots met koolstofvezels om de sprongen te versnellen.

Wat we met zulke robots kunnen? In hun studie in Science Robotics schrijven de onderzoekers dat hun bevindingen kunnen helpen bij het bouwen van robots die in staat zijn over ruige terreinen – met verschillende hoogtes – te springen. Wij zien er momenteel vooral leuk speelgoed in.

Bronnen: Science Robotics, Georgia Institute of Technology via EurekAlert!