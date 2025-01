Deze robothand maakt zelfs de beste pianisten nóg beter

Dankzij deze robothand kun je je vingers sneller en behendiger bewegen. Interessant voor muzikanten, zo denken de uitvinders.

Zeer ervaren pianisten kunnen jarenlang toegewijd oefenen en worden toch amper beter. Volgens wetenschappers van het Japanse Sony Computer Science Laboratories komt dat door fysieke beperkingen in snelheid en behendigheid. Op een gegeven moment lukt het niet om je vingers nog sneller naar een andere pianotoets te verplaatsen. Om dit plafond te doorbreken, ontwikkelden de onderzoekers een robothand.

Hun uitvinding is een exoskelet dat je over je eigen hand kunt aantrekken. Het apparaat laat vervolgens je vingers sneller en behendiger bewegen dan dat je dat zelf kunt. Dat gaat helemaal automatisch, je hoeft ze zelf niet aan te sturen. Je moet alleen je hand naar de juiste plek brengen. Ze beschrijven hun robothand in vakblad Science Robotics.

Bekijk de robothand in actie:



Aangepaste hersenstructuren

Om hun exoskelet te testen, voerden de onderzoekers een experiment uit. Zevroegen dertig ervaren pianisten om twee weken lang iedere dag een piano-oefening te doen die complexe bewegingen vereiste. Dat deden ze zelf, dus nog zonder robothand. Het doel was om de oefening zo snel en accuraat mogelijk uit te voeren. De deelnemers verbeterde in eerste instantie, maar bereikte na vijf dagen al het plafond, waarna ze nog amper progressie boekten.

Na die twee weken gingen de pianisten nog een keer 30 minuten ‘oefenen’, maar deze keer droegen ze het exoskelet aan één hand. Tijdens de oefening hoefden ze hun vingers dus niet zelf te bewegen, dat deed de robothand voor ze. En die deed dat bijna twee keer zo snel als de deelnemers dat zelf konden.

Na die training deden de deelnemers de oefening nog een keer, nu weer zonder robothand. Wat bleek? Ze konden hem iets sneller en beter uitvoeren dan daarvoor. Zelfs een dag later was dat effect nog merkbaar. Opmerkelijk genoeg was ook de ongetrainde hand iets sneller. Volgens de onderzoekers wijzen deze resultaten erop dat hun robothand muzikanten kan helpen om door het leerplafond te breken.

Wat er precies voor zorgde dat de pianisten na de training hun vingers sneller en behendiger konden bewegen, is niet helemaal duidelijk, maar de onderzoekers vermoeden dat de aansturing vanuit het brein is aangepast. Die theorie willen ze nu verder uitzoeken. Daarmee hopen ze eveneens te achterhalen waarom ook de ongetrainde hand verbeterde.

