Handig: deze derde duim is erg eenvoudig te besturen

Britse wetenschappers ontwikkelen een derde robotduim. En het besturen daarvan blijkt erg makkelijk aan te leren.

Wat is er handiger dan twee duimen? Juist: drie duimen. Designer Dani Clode ontwikkelde een aantal jaar geleden zo’n extra robotduim. In een nieuw onderzoek laat zij samen met collega’s van de Universiteit van Cambridge zien dat bijna iedereen het gebruik van de extra vinger in no time onder de knie heeft.

Lees ook:

Tenen besturen duim

De derde duim draag je iets onder de pink – dus aan de andere kant van je handpalm dan je echte duim. De ge-3D-printe onderdelen zijn met kabeltjes verbonden aan servomotoren. Die trekken aan de draden om de vinger te draaien of buigen.

Je bestuurt het apparaat met twee druksensors, onder elke grote teen een. Druk van je rechterteen beweegt de duim naar je handpalm, terwijl druk van de linkerteen de duim omhoogtrekt (richting je vingers). Hoe harder je drukt, hoe verder hij beweegt.

Met een extra duim kun je met slechts één hand gemakkelijk een fles openen. Beeld: Dani Clode Design/The Plasticity Lab.

Eenvoudig in gebruik

Clode en haar team waren er al van overtuigd dat hun apparaat eenvoudig te besturen was. Maar om dat te bewijzen, namen ze hun uitvinding mee naar een wetenschapstentoonstelling. Daar probeerden 596 bezoekers, met leeftijden tussen de 3 en 96 jaar, de vinger uit.

De deelnemers kregen een minuut de tijd om gewend te raken aan het apparaat, ze kregen ook gelijk uitleg over de taken die ze daarna moesten uitvoeren.

Bij de eerste taak moesten ze met alleen de derde duim zoveel mogelijk cilindervormige objecten oppakken en in een mandje leggen. De tweede opdracht leek hierop, maar deze keer mochten ze ook de rest van hun hand gebruiken en hadden de te verplaatsen objecten allemaal andere uitdagende vormen.

Hoewel de behendigheid per persoon nogal verschilde, lukte het bijna alle deelnemers (98 procent) om de derde duim te gebruiken. Slechts 13 mensen slaagden er niet in om de taken uit te voeren, dit waren vooral (erg) jonge kinderen. Kortom: het besturen van de robotduim is inderdaad niet lastig.

Beeld: Dani Clode Design/The Plasticity Lab.

Niet te koop

De derde duim is niet te koop, en daar zijn ook (nog) geen plannen voor. Het project is vooral bedoeld voor onderzoek en om een nieuwe kijk te krijgen op protheses. Nu gebruiken we die vooral nog als iemand een ledemaat mist. Maar je kunt er dus ook ledematen mee toevoegen en zo extra mogelijkheden creëren – zoals het openen van een fles met slechts één hand, het dragen van extra wijnglazen of drummen met drie armen.

Bekijk de derde duim in actie:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bronnen: Science Robotics, University of Cambidge via EurekAlert!

Openingsbeeld: Dani Clode Design/The Plasticity Lab