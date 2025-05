Robothond verkent brandende gebouwen en blust de vlammen met een waterkanon

Deze robothond rent brandende gebouwen in, zoekt naar mensen die vastzitten en probeert met een waterkanon het vuur onder controle te krijgen.

Om een brandend gebouw te blussen en mensen te evacueren, moeten brandweerlieden vaak naar binnen. Zo’n operatie brengt veel risico’s met zich mee: ze worden naast het vuur blootgesteld aan giftige dampen en het gebouw kan plotseling instorten. Technici werken daarom aan robots die deze gevaarlijke taak (deels) kunnen overnemen. Het Chinese bedrijf Unitree heeft nu bijvoorbeeld zijn robothond B2 getransformeerd in een onbevreesde brandweerhond.

Warmtecamera en robotarm

Unitree ontwikkelde meerdere verwisselbare modules voor de B2 die van pas kunnen komen bij het bestrijden van een brand. Zo kan hij worden uitgerust met camera’s en LiDAR-sensors die via een live-verbinding beelden doorsturen naar brandweerlieden buiten het gebouw. Hierdoor hebben zij meer informatie voordat ze naar binnen gaan.

Daarnaast kan de robothond ook met een warmtecamera zoeken naar mensen die vastzitten. Weer een ander module meet de concentraties van gevaarlijke gassen, zoals koolstofmonoxide en waterstofsulfide. En met een robotarm kan hij puin uit de weg ruimen.

Waterkanon

Beeld: Unitree.

Hij kan ook daadwerkelijk het vuur bestrijden. Brandweerlieden kunnen een waterkanon op zijn rug bevestigen dat 40 liter per seconde spuit en vlammen tot wel 60 meter afstand kan raken. Daarvoor kan hij zowel water als brandblusschuim gebruiken, aangevoerd via een brandblusslang die als een soort staart aan het achterste van de hond is bevestigd. De waterkanonmodule heeft ook een sproeisysteem dat niet is bedoeld om de brand te blussen, maar om de robot zelf af te koelen.

Een andere module perst met hoge snelheden lucht naar buiten. Volgens Unitree is dit handig bij het bestrijden van bosbranden. De robothond kan zo namelijk vlammen snel uitblazen en hitte afvoeren. Hierdoor is de verbinding tussen vlammen en brandbare materialen tijdelijk afgesneden en kunnen brandweerlieden hun werk veiliger doen.

Filmpje

Beeld: Unitree.

Voor deze speciale Fire Rescue-uitvoering heeft de B2 ook een aantal algemene upgrades gekregen. Zo presteren zijn gewrichten 170 procent beter, waardoor hij over obstakels van 40 centimeter hoog kan klimmen en steilere trappen kan oplopen. Verder heeft hij een batterij die snel verwisseld kan worden, zodat hij direct kan doorgaan met zijn levensreddende taken.

De robothonden hebben al flink wat oefeningen gedaan om hun brandblusvaardigheden te bewijzen. De brandweer van de Chinese stad Qingdao heeft er recentelijk zelfs al twee in dienst genomen. In de onderstaande video zie je de blusrobots in actie.

Bronnen: Unitree, New Atlas