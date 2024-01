Waterspuwende draak blust gevaarlijke branden

Een vliegende brandslang moet branden gaan blussen die te gevaarlijk zijn voor brandweerlieden.

Om een brandend gebouw te blussen, moeten brandweerlieden soms naar binnen. Zo’n operatie brengt veel risico’s met zich mee: ze worden naast het vuur blootgesteld aan giftige dampen en het gebouw kan plotseling instorten. Japanse wetenschappers werken daarom aan een vliegende blusrobot die deze gevaarlijke taak kan overnemen.

Draak van een robot

De Japanners noemen hun robot de Dragon Firefighter. Het is een 4 meter lange, op afstand bestuurbare brandslang. Acht krachtige en richtbare waterstralen zorgen ervoor dat de robot ongeveer twee meter boven de grond zweeft en zich kan verplaatsen. Door boven de vlammen te zweven, doven de waterstralen het vuur. De brandslang is bevestigd aan een rijdend karretje, dat op zijn beurt via een lange slang weer verbonden is met een brandweerwagen met een waterreservoir van 14.000 liter.

Nog niet klaar voor gebruik

Het team heeft de Dragon Firefighter al in 2021 tijdens de World Robot Summit voor het eerst gedemonstreerd. Maar in een nieuwe paper in Frontiers in Robotics and AI beschrijven de wetenschappers nu niet alleen het ontwerp van de robot, maar ook wat ze hebben geleerd van die demonstratie. Zo vervormt de hitte van het vuur een aantal van de gebruikte materialen, en blijken de waterstralen moeilijk te besturen. Verder moet de lengte van de brandslang worden vergroot. De wetenschappers denken nog 10 jaar zoet te zijn met de ontwikkeling van hun waterspuwende draak.

Beeld: Tadokoro Laboratory, Tohoku University, Japan