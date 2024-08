Zeppelinachtige vliegmachine belooft razendsnel internet voor iedereen

Dankzij deze bijna buitenaards ogende vliegmachine zou je ook op de meest afgelegen plekken snel internet kunnen hebben.

Hoewel je in Nederland bijna overal internet hebt, zijn er ook een hoop afgelegen gebieden op de wereld waar mensen niet kunnen grinniken om kattenfilmpjes. De zeppelinachtige vliegmachine HAPS (High-Altitude Platform Station) van het Amerikaanse lucht- en ruimtevaartbedrijf Sceye moet daar verandering in brengen. En laatst bereikte hij een belangrijke mijlpaal.

Zonnepanelen

De 65 meter lange HAPS is een onbemand toestel dat door zijn spiegelende buitenkant bijna buitenaards oogt. Hij is gevuld met helium en kan daardoor verticaal kan opstijgen. Waar passagiersvliegtuigen op een hoogte van 10.000 tot 13.000 meter vliegen, zweeft HAPS op 18.000 tot 20.000 meter.

De bovenkant van het toestel is bedekt met zonnepanelen die overdag elektriciteit produceren en opslaan in lithium-zwavelbatterijen. Die accu’s drijven een elektrisch aangedreven propeller in de staart aan.

De Sceye HAPS kan verticaal opstijgen.

Mijlpaal

HAPS is in staat om lange tijd op dezelfde plek te blijven zweven, daardoor is hij volgens Sceye perfect om 4G-antennes mee te nemen om zo ook op afgelegen plekken een internetverbinding te leveren. Maar je zou de vliegmachine bijvoorbeeld ook kunnen gebruiken om met sensoren het klimaat te onderzoeken, met camera’s vroegtijdig bosbranden op te sporen of om in problemen geraakte schepen op zee snel te spotten.

De zonnepanelen zijn in de weerspiegelende coating van de vliegmachine ingebouwd.

De Sceye HAPS maakte zijn eerste vlucht in 2021 en bereikte toen een hoogte van 19.690 meter. Het doel is dat de vliegmachine maandenlang in de lucht kan blijven zweven, maar zover is dat nu nog niet. Afgelopen week haalde hij wel een belangrijke mijlpaal. De vliegmachine laadde overdag zijn batterijen op en bleef voor het eerst een hele nacht in de lucht. Hij lanceerde om 7.36 uur op 15 augustus in de staat New Mexico en landde pas de volgende dag om 12.21 uur.

Volgens Sceye is dit een belangrijke stap naar langdurige missies. Het is de bedoeling dat de vliegmachine in 2025 al klaar is voor commercieel gebruik.

Bekijk hieronder hoe de HAPS tijdens een eerdere test opsteeg:



