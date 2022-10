Steve Jobs’ Macintosh-computer onder de hamer

Een Macintosh SE computer die ooit behoorde aan tech-legende Steve Jobs wordt binnenkort geveild in New York voor flink wat pegels.

Een krachtige pc ontwikkelen met een grafische gebruikersinterface die gericht was op de zakelijke gebruiker. Dat was het doel van het Lisa-project, waarmee het Amerikaanse technologiebedrijf Apple in 1978 aan de slag ging. De computer, de Apple Lisa, kwam er maar was vooral door zijn hoge prijs geen succes.

Onder meer computerontwikkelaar Steve Jobs – die niet meer mocht deelnemen aan het Lisa-project omdat de samenwerking met hem moeizaam ging – zag het falen van de Apple Lisa als een kans om de Macintosh (of simpelweg: Mac) te bombarderen tot verbeterde, goedkopere versie van deze computer.

300.000 euro

De eerste Mac-computer, de Macintosh 128K, zag begin 1984 het licht. Meerdere modellen volgden, waaronder de Macintosh SE computer in 1987. En – een lange aanloop, maar we zijn nu toch echt bij het nieuwtje aangekomen – veilinghuis Bonhams kondigde onlangs aan dat het een Mac SE, gebruikt door Jobs himself, gaat veilen op 25 oktober. Geschatte waarde: 200.000 tot 300.000 euro.

De tech-legende – die elf jaar geleden overleed aan de gevolgen van kanker – gebruikte de computer bij NeXT, een bedrijf dat Jobs oprichtte nadat hij Apple had verlaten. (En dat Apple in 1997 opkocht toen Jobs weer bij deze techgigant in dienst trad.) De Mac SE stond in zijn kantoor van 1988 tot 1994, voordat de computer een nieuw baasje kreeg.

Meeting met Charles

Uiteraard zijn vertrouwelijke bestanden van het apparaat gehaald, maar de harde schijf laat nog wel sporen van Jobs’ werk zien. Zo staan er wekelijkse taken, geplande reizen en zelfs een gemiste vergadering met de inmiddels Britse koning Charles op de computeragenda, laat Bonhams op zijn site weten.

Of mensen daadwerkelijk tonnen voor de Macintosh SE over gaan hebben? We houden je op de hoogte.

Bronnen: Bonhams, New Atlas