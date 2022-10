iPhone 14 belt hulpdiensten in achtbaan

Crashdetectie, een nieuwe functie van Apple in onder meer de iPhone 14, slaat ook aan bij een wild ritje in een attractie.

Toen Apple zijn ongevaldetectie lanceerde, meldde het bedrijf dat de dienst alleen het alarmnummer zou bellen als de gebruikers betrokken waren bij een auto-ongeluk. Als ze simpelweg hun iPhone 14 of smartwatch – waarop de nieuwe functie geïnstalleerd is – lieten vallen, zou er geen melding uitgaan.

Wat wél een trigger is, zo blijkt nu: de smartphone of Apple Watch meenemen in een achtbaan. De Wall Street Journal meldt dat er vanuit meerdere Amerikaanse pretparken, waaronder Six Flags in New Jersey en King Island nabij Cincinnati, ongewenste belletjes richting 911 zijn gegaan.

Abrupte vertragingen

De functie wordt waarschijnlijk geactiveerd doordat een achtbaan vooruitschiet om vervolgens op sommige stukken ineens tot een halt te komen. En deze abrupte vertragingen ziet het apparaat aan voor een crash. Een bug die Apple wellicht kan oplossen met behulp van een software-update.

De ongevaldetectie werkt dan misschien nog niet perfect, maar hij is wel in staat om een autocrash te detecteren. Zo heeft de dienst onlangs bewezen toen een iPhone14 een dodelijk auto-ongeluk detecteerde in een afgelegen gebied nabij de stad Lincoln, Nebraska, en de hulpdiensten inschakelde.

Advies

Maar deze hulpdiensten zitten natuurlijk niet te wachten op valse meldingen; hun tijd is kostbaar. Een manier om te voorkomen dat de iPhone 14 ze tijdens een achtbaanrit oproept, is de smartphone op de vliegtuigstand zetten. Óf je volgt het advies van de pretparken op: neem je pokkie gewoon niet mee in de achtbaan.

Bronnen: Wall Street Journal, Mashable

Beeld: Apple