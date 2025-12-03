Bizarre robot uit Interstellar tot leven gewekt

Maak kennis met TARS3D, een robot die zich voortbeweegt met vier pilaren en is geïnspireerd op een heuse filmster.

De ietwat sarcastische en humoristische TARS, de bekendste robot uit de film Interstellar, hielp NASA-piloot Joseph A. Cooper en collega’s met van alles en nog wat in het ruimteschip Endurance. In werkelijkheid was TARS geen robot, maar een 90 kilo zware pop die door een acteur werd voortbewogen.

Technici van de Carnegie Mellon University maakten onlangs echter wel een mechanische versie van deze robot-filmster: TARS3D. Hun studie presenteerden ze op de IEEE RAS Humanoids-conferentie in Seoel, de Olympische Spelen voor robotica-onderzoekers.

Gigantisch wiel

Zoals de korte demonstratievideo hieronder laat zien, beweegt TARS3D zich voort met vier pilaren die razendsnel van vorm kunnen veranderen. Van opzij gezien vormen ze samen een X-vorm: pilaren 1 en 3 gaan naar voren, terwijl pilaren 2 en 4 naar achteren bewegen.

Boven en onder elke pilaar bevinden zich bovendien gebogen platen. Hierdoor kan TARS3D ook rollen, als een soort gigantisch wiel. De robot in Interstellar had ‘platvoeten’, en was hier dus niet toe in staat.

Hoewel TARS3D op de video best groot lijkt, is dit niet het geval. Hij meet slechts 25 centimeter hoog en weegt 990 gram. De 3D-geprinte robot is dan ook licht genoeg om op een tafel te lopen of rollen. Al kan hij dat niet vrijelijk doen: de onderzoekers moeten TARS3D nog aan de stekker leggen, voordat hij kan bewegen.

Ruimteverkenner

Een verbeterde en stekkerloze versie van TARS3D moet uiteindelijk over ruige terreinen kunnen lopen en rollen. De technici zien namelijk een rol voor de robot weggelegd als ruimteverkenner, bijvoorbeeld op Mars. Het buitenaardse in dus, net als zijn grote voorbeeld.

Bronnen: New Atlas, Business Insider

Beeld: Aditya Sripada