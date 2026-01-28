Studenten maken een duurzame rover die zelfstandig Antarctica kan verkennen

De barre weersomstandigheden op Antarctica bemoeilijken wetenschappelijk onderzoek. Team Polar, een groep studenten van de TU Eindhoven, ontwikkelt met hulp van TNO een duurzame rover die zelfstandig het ijzige continent kan onderzoeken. In december maakte de rover een testrit in het noorden van Zweden. KIJK sprak met technisch manager Jan Śliwiński.

Waarom maakt Team Polar een rover voor Antarctica?

Jan Śliwiński.

“Antarctica is een van de meest afgelegen en meedogenloze plekken op aarde. De temperatuur kan onder de -80 graden Celsius zakken en er waaien winden van meer dan 200 kilometer per uur. Maar onder het ijzige landschap liggen cruciale gegevens over het verleden, het heden en de toekomst van onze planeet. Er wordt daarom onder andere veel onderzoek gedaan naar klimaatverandering. Ironisch genoeg zijn deze onderzoeken afhankelijk van zware voertuigen en vliegtuigen die fossiele brandstoffen verbruiken. Onze rover, genaamd Gentoo, moet wetenschappers helpen hun doelen op een veiligere en duurzamere manier te bereiken.”

Wat maakt de rover uniek?

“Het bijzondere aan Gentoo is dat hij zijn eigen stroom opwekt met 6 vierkante meter aan zonnepanelen. (Dat betekent wel dat hij alleen in de zomer operationeel is, want ’s winters is het bijna de hele dag donker, red.) De 216 centimeter lange rover kan vanwege zijn elektrische aandrijving niet te zwaar zijn. Om gewicht te besparen heeft hij onder andere ge-3D-printe luchtloze banden en een behuizing van lichte, maar stevige koolstofvezels. De rover weegt zo’n 300 kilogram.”

“De luchtloze banden besparen niet alleen veel gewicht, ze kunnen ook een beetje vervormen tijdens het rijden. Hierdoor maakt een groter deel van de band contact met de grond, wat voorkomt dat de rover wegzakt in de sneeuw – vergelijkbaar met hoe sneeuwschoenen of ski’s voorkomen dat je voeten wegzakken. De banden hebben daarnaast stekels die zorgen voor meer grip op de ijzige ondergrond.”

“Gentoo is bovendien volledig autonoom en kan zelf een veilige route naar zijn bestemming uitstippelen. De rover verzamelt nu nog vooral visuele data met camera’s en LiDAR-sensoren, maar we willen Gentoo omtoveren tot een flexibel onderzoekplatform dat allerlei soorten data kan verzamelen. Daarbij kun je denken aan het meten van de temperatuur, het maken van radarbeelden van de ondergrond en het verzamelen van sneeuw- en ijsmonsters. De mogelijkheden zijn eindeloos.”

Gentoo met een ge-3D-printe luchtloze band (oranje). Beeld: Team Polar.

Wat hebben jullie geleerd van de test?

“Tijdens de proefritten in Zweden hebben we de rover kunnen testen in de kou en sneeuw en hebben we hem tot zijn uiterste gedreven. Hij slaagde er bijvoorbeeld in om een besneeuwde helling van 20 procent te beklimmen. Maar we ontdekten ook een flinke lijst met problemen. De rover bleek bijvoorbeeld een immense draaicirkel van zo’n 30 meter te hebben. Dit verraste ons en maakte het moeilijk om obstakels op de weg te omzeilen.”

En nu?

“We willen de problemenlijst omzetten in een lijst met oplossingen. Daarnaast gaan we de betrouwbaarheid, robuustheid en weerbaarheid van Gentoo verbeteren. In 2027 hopen we te bewijzen dat onze rover geschikt is voor onderzoek op Antarctica. We willen hem daar dan een tocht van ongeveer 1000 kilometer laten afleggen.”