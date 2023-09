NASA’s Perseverance-rover verbreekt snelheidsrecords op Mars

NASA’s Marsrover maakte een indrukwekkende tocht door rotsachtig terrein en deed dat veel sneller dan zijn voorgangers.

Sinds zijn landing op Mars in 2021 blijft NASA’s Perseverance-rover snelheidsrecords verbreken. Zo legde Perseverance tijdens een reis van 26 juni tot 31 juli een afstand van 759 meter af door een rotsachtig gebied met de bijnaam Snowdrift Peak. Opmerkelijk genoeg deed de 6-wielige Marsrover dit drie keer sneller dan zijn voorgangers hadden gekund, schrijft de ruimtevaartorganisatie in een persbericht.

Computerpiloot

Tyler Del Sesto, verantwoordelijk voor de navigatie van de Marsrover, benadrukte de uitdagingen van dit terrein. “Het was veel ruiger dan alles wat Perseverance eerder is tegengekomen – gewoon compleet bezaaid met grote rotsblokken. We wilden er niet omheen, want dat zou weken duren. Hoe meer tijd je besteedt aan rijden, hoe minder tijd overblijft voor wetenschap, dus we zijn er gewoon in gedoken.”

Op 26 juni reed Perseverance Snowdrift Peak binnen. De route door het gebied, inclusief twee tussenstops voor rotsblokken die het wetenschapsteam wilde inspecteren, was 520 meter lang. Tegen de tijd dat de rover de overkant bereikte op 31 juli, had hij 759 meter afgelegd. Een groot deel van die extra afstand was nodig om rond rotsen te manoeuvreren die niet zichtbaar waren op de satellietbeelden die werden gebruikt om de route te plannen. De geavanceerde computerpiloot AutoNav herkende deze stenen wel en kon volledig zelfstandig de route van de rover aanpassen.

Pauzes zijn overbodig

NASA’s eerste Marsrover uit 1997 had ook al een vergelijkbaar navigatiesysteem aan boord. Maar de Sojourner, zo groot als een magnetron, moest toen elke 13 centimeter stoppen om zijn computerbrein de nieuwe omgeving te laten inventariseren voordat hij weer verder kon rijden. Spirit en Opportunity – die in 2004 aankwamen – hadden de grootte van een golfkarretje en konden een halve meter afleggen voordat ze moesten stoppen om de volgende stap te bepalen.

Curiosity, die in 2012 landde, kreeg onlangs een software-upgrade waardoor de beslissingsmomenten een stuk minder lang duren. Maar de AutoNav van Perseverance blijft superieur. Dankzij snelle camera’s kan de rover snel genoeg beelden maken om zijn route in real-time te verwerken. Bovendien heeft hij een extra computer die volledig gewijd is aan beeldverwerking, waardoor de rover niet hoeft te pauzeren om zijn volgende stap te bepalen.

Onder de indruk

Dankzij dit autonome systeem heeft Perseverance al flink wat records gevestigd. Zo reed hij eerder al 347,7 meter op één dag en maakte hij de langste rit zonder menselijke begeleiding: 699,9 meter. Deze prestaties vonden wel plaats toen de rover over het relatief vlakke terrein van de bodem van de Jezero-krater reed, zonder grote rotsen of andere obstakels. Snowdrift Peak was daarom een stuk uitdagender. Maar de ingenieurs die de uitstapjes van de rover plannen waren onder de indruk van zijn uitstekende prestaties. Een van de teamleden zei zelfs: “De tijd dat een wetenschapsteam iets interessants ziet aan de horizon van Mars en het vervolgens moet bewaren voor een toekomstige rover, is voorbij.”

De animatie hieronder is gemaakt met gegevens die Perseverance verzamelde tijdens een autonome rit op 15 juli en laat zien hoe de rover AutoNav gebruikte om rond een 35 centimeter grote rots te manoeuvreren.



