De vliegende stiletto komt eraan

Al sinds de beginjaren van KIJK (1968) schrijven we over de vliegende auto. Het lijkt er steeds meer op dat die droom op het punt van uitkomen staat.

Je zou de flauwe grap kunnen maken dat vliegende auto’s wereldwijd nog niet echt van de grond komen. (Maar zo zijn we niet.) Toch blijven er om de zoveel tijd berichten opduiken van weer een nieuwe wagen die de ‘old schwitcheroo’ kan maken tussen auto en vliegtuig. De Samson Sky Switchblade, waar al zo’n 14 jaar aan wordt gewerkt, is zo’n toestel. En dat heeft net het luchtwaardigheidstempeltje gekregen van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.

Met een druk op de knop zwaaien de vleugels (als een stilettomes waarnaar het toestel vernoemd is) onder de cabine vandaan en klapt de staart uit. In minder dan 3 minuten is de tweezitter dan veranderd in een toestel dat 322 km/u kan halen.

Vliegen op elektriek

De krachtbron aan boord is een 3-cilinder, 1,6-liter vloeistofgekoelde benzinemotor, goed voor 142 kW (190 pk). Eigenlijk is motor een generator, die de stroom opwekt voor de elektrische wielen en de elektrisch aangedreven propeller. De kruissnelheid van de Switchblade is 260 km/u en de 125-liter brandstoftank geeft hem een bereik van iets meer dan 700 kilometer. En hij past met 1,5 meter hoog, 5,1 meter lang en 1,8 meter breed in een normale garage.

Kit-car

Met een prijs van naar schatting 150.000 dollar (147.600 euro) is de Switchblade een vrij duur apparaatje, maar Samson heeft toch al 1670 bestellingen binnen. Als de onderdelen uit de productiehallen komen, moeten ze nog wel even in elkaar worden gezet, want het toestel wordt verkocht als een kit. Doe-het-zelvers hebben daar dan naar schatting 2000 uur voor nodig. Maar met Samsons Build Assist Center, waarin ervaren monteurs bij de bouw helpen, zou het autotoestel in een weekje klaar moeten zijn. Wordt dit dan eindelijk de doorbraak?

