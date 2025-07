Waarom moeten de raamschermen in een vliegtuig omhoog tijdens het opstijgen en landen?

Tijdens de vlucht mogen passagiers zelf bepalen of zij het raamscherm openhouden of sluiten. Maar tijdens het opstijgen en landen moeten de schermen omhoog. Waarom eigenlijk?

Dat is uit voorzorg. Mocht er tijdens de landing iets fout gaan en ontstaat er brand buiten de cabine, bijvoorbeeld in de linker- of rechtermotor, dan kan het cabinepersoneel door de raampjes zien waar precies en dit doorgeven aan de piloot. Bovendien wil de cabin crew zo snel mogelijk weten welke nooduitgangen wel en niet bruikbaar zijn in geval van evacuatie.

Een andere reden voor het openen van de raamschermen is dat je ogen vast kunnen wennen aan het (felle) daglicht. Als er iets gebeurt, kun je dan beter zien wat er aan de hand is en sneller handelen. Om vergelijkbare redenen gaat de cabineverlichting uit tijdens een landing in het donker: dan wennen je ogen vast aan minder licht.

Lees ook:

Ook interessant

De raamschermen hoeven niet altijd open te staan als het vliegtuig zich op de grond bevindt. Een uitzondering is bijvoorbeeld een (vertraagd) toestel dat wacht op vertrek. Dan is het vanwege temperatuurbeheersing soms juist goed om de schermen te sluiten. Een cabine gevuld met honderden mensen van gemiddeld 37 graden Celsius waar ook nog eens fel zonlicht binnenvalt, verandert al snel in een sauna.

In de extra dikke zomereditie van KIJK lees je over de redenen achter nog zes veiligheidsmaatregelen in vliegtuigen. Bestel dit nummer in onze webshop.

Tekst: Toine Kamphuis

Beeld: Luke Porter/Unsplash