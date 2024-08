Heeft de rotatie van de aarde invloed op de reistijd van een vliegtuig?

Als de aarde oostwaarts ronddraait met ruim 1600 kilometer per uur, hoe bereiken vliegtuigen die oostwaarts vliegen met 900 kilometer per uur ooit hun bestemming?

Eigenlijk is het heel simpel. Inderdaad beweegt alles op aarde met een snelheid van ruim 1600 km/u, namelijk de omtrek van de aarde gedeeld door 24 uur. Dat geldt dus ook voor een vliegtuig dat op de startbaan staat, vlak voor zijn vertrek.

Maar ook als vliegtuig stil zou hangen in de lucht, zou hij een snelheid van 1600 km/u hebben. De atmosfeer – en alles daarin – draait namelijk gewoon met de aarde mee (anders zou het constant enorm hard waaien). Als een vliegtuig een snelheid van 900 km/u uur heeft, bedoelen we dat hij die heeft ten opzichte van de aarde.

Tekst: Jo Hermans

Beeld: Daniel Olah/Unsplash