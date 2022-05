Nieuw: ’s werelds kleinste op afstand bestuurbare robot

Robots zijn nu kleiner dan ooit. Om ze vorm te geven, halen fabrikanten hun inspiratie uit pop-upboeken.

Technologie wordt steeds geavanceerder – en ook steeds kleiner. De mobiele telefoons in onze zakken kunnen tegenwoordig veel meer dan de gigantische computers van vijftig jaar geleden. Ook in de robotica zijn dingen aan het krimpen. Zo bouwden ingenieurs aan de Northwestern-universiteit in Illinois de kleinste op afstand bestuurbare robot die de wereld ooit heeft gezien.

Pop-up

Hij heeft de vorm van een kleine krab, en is niet meer dan een halve millimeter breed. Om ze te maken begin je met een platte structuur die je op een uitgerekt stuk rubber legt. Als het rubber terugspringt naar zijn oorspronkelijke vorm, komen de robots als een pop-upboek omhoog. Hierna kunnen ze lopen, draaien en zelfs springen. Ze bewegen snel genoeg om in een seconde hun halve lichaamslengte af te leggen.

In tegenstelling tot de meeste robots bevatten de ‘krabben’ geen elektronische onderdelen. Alle beweging komt van het materiaal waarvan ze gemaakt zijn. Dat vervormt namelijk wanneer het warm wordt. Als er een laser op de ledematen wordt gericht, worden die warm en buigen ze. Als de laser daarna uitgaat en ze afkoelen, dan duwt een glazen omhulsel ze weer terug naar hun eerste positie. Door dit snel achter elkaar te doen, veroorzaken de bouwers op afstand de beweging.

Kinderschoenen

Het team ziet veel potentie in het gebruik van de minuscule robots. Zo vertelt John Rogers, die betrokken was bij de productie, in een persbericht: “In de toekomst zijn ze wellicht in staat om kleine machines te repareren. Misschien kunnen ze dan zelfs het menselijk lichaam in om te helpen met medische ingrepen.”

Zo ver is het voorlopig nog niet: de techniek staat nog in de kinderschoenen. Wel zijn de ingenieurs benieuwd en opgewonden over hoe deze microrobots zich verder zullen ontwikkelen.

Bronnen: Science Robotics, TechXplore, Popular Mechanics

Beeld: Northwestern-universiteit