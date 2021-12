Hoe zorgt muziek voor kippenvel?

Soms hoor je een liedje op de radio voorbijkomen dat je direct kippenvel bezorgt. Hoe kan het dat muziek ons zo raakt?

Zolang er mensen op aarde zijn, klinkt er muziek. We maken muziek en luisteren ernaar als er iets te vieren valt, maar ook als we ons down voelen of als we afscheid van iemand moeten nemen. Muziek raakt ons, maar waarom is dat zo?

Voorspelbare informatie

De Canadese hoogleraar neurowetenschappen Robert Zatorre en zijn collega’s doen hier al jaren onderzoek naar. Zij ontdekten dat het beloningssysteem in onze hersenen een grote rol speelt. Dat produceert bijvoorbeeld het fijne stofje dopamine als we lekker eten of seks hebben, want beide activiteiten zijn essentieel voor onze overleving.

Maar, zo blijkt uit onderzoek met hersenscans, óók als we naar goede muziek luisteren – terwijl dat voor ons voortbestaan niet belangrijk is. De onderzoekers denken dat onze liefde voor muziek voortkomt uit de leerbehoefte van ons brein. Het houdt van voorspelbare informatie, zodat het kan ordenen en patronen kan ontdekken. Maar om iets nieuws te leren, moet er af en toe iets onverwachts gebeuren. Zo werkt het ook met muziek: we krijgen kippenvel – een sterke emotionele reactie – als liedjes de perfecte balans hebben tussen ‘weten wat er gaat gebeuren’ en verrassende akkoorden of ritmes die we niet aan zagen komen.

Overigens bepaalt opvoeding en de cultuur waarin we opgroeien van welk type muziek we houden. Bij ons spelen bijvoorbeeld harmonie en melodie een grote rol in de muziek. Voor westerse mensen blijft het dus lastig om de onvoorspelbare ritmes van traditionele Afrikaanse muziek te kunnen waarderen.

Tekst: Judith Neimeijer

