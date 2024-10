Vandaag in 1492: Christoffel Columbus ‘ontdekt’ Amerika

Op 12 oktober in 1492 komt Christoffel Columbus na ruim twee maanden reizen aan in de nieuwe wereld.

Al sinds 1484 probeert de Italiaanse ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus steun te krijgen voor zijn plan om een westelijke route naar Azië te vinden. Pas in 1492 krijgt hij deze, van het Spaanse koninklijke hof. Deze stuurt hem met drie schepen de zee op. Columbus maakt echter een kritieke fout: met zijn beoogde reis van 3700 kilometer zit hij flink naast de werkelijke afstand van 19.600 kilometer die hij af moet leggen om bij Azië te komen.

Op 12 oktober 1492 bereikt zijn vloot een eiland in de Bahama’s. Overtuigd van het feit dat dit de Oost-Indische eilanden in Azië moesten zijn, noemt hij de inheemse bevolking ‘Indianen’. Hij is uiterst teleurgesteld als de rijke Aziatische beschavingen, beschreven door collega-ontdekkingsreiziger Marco Polo, nergens te bekennen zijn.

Door de jaren heen maakt Columbus nog drie reizen naar Amerika. Hij gaat verschillende (ei)landen af, waaronder het huidige Haïti, Cuba, Venezuela en Dominicaanse Republiek. Tot aan zijn dood in 1506, twee jaar na zijn laatste bezoek aan Amerika, gelooft hij dat hij een westelijke route naar Azië heeft ontdekt.

Columbus’ controverse

Tot op de dag van vandaag is er discussie over de ware ontdekker van de nieuwe wereld. Volgens sommige experts heeft Viking Erik de Rode Amerika ontdekt toen hij per toeval in Groenland aanmeerde. Anderen geloven dat zijn zoon, Leif Eriksson, de eerste was toen hij het huidige Boston bereikte rond 1000 na Christus. De reizen van deze twee heren zijn alleen niet schriftelijk vastgelegd, in tegenstelling tot de uitgebreide documentatie van de reis van Colombus. Vandaar dat de Italiaan er toch met de eer vandoor gaat.

De impact van Columbus op de inheemse bevolking in Amerika was verwoestend. Onder zijn leiding werden talloze inheemse bewoners tot slaaf gemaakt en gedwongen naar goud te zoeken. Ook werden er door de ontdekkingsreiziger Europese ziektes meegenomen naar Amerika die compleet onbekend waren voor de bevolking, en waar zij dus ook geen weerstand tegen hadden opgebouwd.

Historici schatten dat binnen 100 tot 150 jaar na de komst van Columbus 80 tot 90 procent van de inheemse bevolking was uitgeroeid. Hij werd lang als held gevierd vanwege zijn ontdekkingen. Tegenwoordig wordt op steeds meer plekken Columbus Day vervangen door Indigenous People’s Day, bedoeld om de inheemse bevolking te eren.

Bronnen: IsGeschiedenis, HISTORY, HISTORY