Vandaag in 1957: het grootste nucleaire ongeluk van het Verenigd Koninkrijk

Op 10 oktober 1957 vond in het Windscale-kerncomplex de grootste nucleaire ramp in de Britse geschiedenis plaats.

De Britse Windscale-centrale bestond uit twee kernreactoren die oorspronkelijk werden ingezet om plutonium te produceren. Tijdens de Koude Oorlog liepen de spanningen tussen wereldmachten hoog op, en het Verenigd Koninkrijk wilde niet achterblijven in de nucleaire wapenwedloop. De centrale werd haastig aangepast om tritium te kunnen maken voor waterstofbommen, zonder voldoende evaluatie van de risico’s.

Het noodlot sloeg toe toen een van de reactoren oververhit raakte tijdens een routinecontrole en in brand vloog. Het complex was niet voorzien van voldoende veiligheidsmaatregelen, en was daardoor niet zomaar te stoppen. Het stond drie dagen lang in brand. Technici probeerden het vuur te doven met water, wat de situatie alleen maar verergerde.

Nucleaire nasleep

Een gigantische wolk van radioactieve deeltjes kwam in de atmosfeer terecht en verspreidde zich over het noordelijke deel van Engeland. In de weken na de brand werd het verboden melk afkomstig van boeren binnen 500 kilometer van de centrale te verkopen. Volgens experts was de impact op de omwonenden ernstig, en kunnen er honderden gevallen van kanker toegeschreven worden aan de ramp.

Het ongeluk leidde tot scherpere eisen voor centrales en meer openheid over nucleaire veiligheid richting het publiek. In 1990 werd de International Nuclear Event Scale (INES) ingevoerd, in een streven duidelijker te communiceren met het publiek over de ernst van een kernongeval. De hoogst haalbare score, een zeven, is tot nu toe alleen aan de Fukushima- en Tsjernobyl-rampen toegeschreven. De Windscale-ramp ontving een score van vijf op de INES-schaal.

