Vandaag in 1503: controversiële paus Alexander VI overlijdt

Op 18 augustus 1503 overleed paus Alexander VI, het hoofd van de beruchte familie Borgia.

Paus Alexander VI (1431-1503) werd geboren als Rodrigo de Borgia. Dankzij zijn Spaans-Italiaanse adellijke familie klom hij snel naar hoge posities en verdiende hij veel geld. In 1942 werd hij de paus. Hij was niet erg geliefd, hij stond bekend om zijn corruptie, machtsmisbruik en de vele schandalen rond zijn familie.

Omkoping en immoreel gedrag

Zo zou Alexander VI tijdens de verkiezingen voor een nieuwe paus meerdere kardinalen hebben omgekocht met paleizen en Italiaanse steden. Ook opmerkelijk was dat Alexander VI kinderen met meerdere vrouwen kreeg, terwijl de paus celibaat zou moeten leven. Hij erkende zijn nageslacht openlijk en hielp hen om in hoge en machtige functies te komen.

Schandalige geruchten

Verder zijn er nog veel meer schandalige verhalen over Alexander VI en de Borgia familie te vinden, maar het is moeilijk om te achterhalen wat daarvan waar is en wat sensatieverhalen zijn. Volgens de geruchten zou hij orgies hebben georganiseerd, een kind hebben verwerkt bij zijn dochter en was hij samen met zijn familie betrokken bij diefstal en moord.

Op 18 augustus 1503 overleed Alexander VI, mogelijk door vergiftiging. Naar verluidt gingen mensen na het nieuws van zijn dood de straat op om te dansen.

Openingsbeeld: Schilderij van Cristofano dell’Altissimo.