Vandaag in 1960: Joseph Kittinger maakt zijn legendarische parachutesprong

Op 16 augustus 1960 sprong de Amerikaan Joseph Kittinger op 31.300 meter uit een ballon om een vrije val van 4 minuten en 36 seconden te maken.

Toen de Amerikaanse piloot en militair officier Joseph Kittinger (1928-2022) op 16 augustus 1960 op 31.300 meter hoogte uit een ballon sprong, zette hij een wereldrecord neer. Hij maakte zowel de langste vrije val (4 minuten en 36 seconden) als de hoogste parachutesprong.

Dat deed hij niet voor de kick, maar “puur voor het onderzoek”. De sprong was onderdeel van Project Excelsior. Het belangrijkste doel was het testen en verbeteren van uitrustingen voor piloten en astronauten die in noodgevallen van extreem grote hoogten zouden moeten ontsnappen.

Op 16 augustus 1960 springt Joseph Kittinger uit een ballon op 31.300 meter hoogte. Beeld: U.S. Air Force/Volkmar Wentzel.

Record verbroken

Kittingers record bleef ruim 50 jaar overeind. In 2012 ging de eer naar de Oostenrijks skydiver Felix Baumgartner, die een parachutesprong van 39 kilometer hoogte maakt. Slechts twee jaar later verbrak de Amerikaan Alan Eustace dat record door vanaf 41,42 kilometer hoogte te springen. Dat is anno 2024 nog steeds het wereldrecord.

Openingsbeeld: Jim Spellman/Getty Images